Alejandra Rubio ya es madre por segunda vez: nace su segundo hijo junto a Carlo Costanzia
Alejandra Rubio, a punto de dar a luz, se sincera: «No ha sido un embarazo perfecto»
Alejandra Rubio responde a los rumores sobre su libro: «Tonterías»
Alejandra Rubio, colaboradora de televisión e hija de la televisiva Terelu Campos, ha sido madre por segunda vez, según ha confirmado esta tarde el programa Fiesta. La hija más mediática del clan Campos confirmaba que estaba embarazada de su segundo hijo el pasado 20 de marzo de 2026, después de varias semanas de rumores. En aquel momento, durante una entrevista, explicó que se encontraba de casi 15 semanas y lo anunció de una manera bastante llamativa, entrando al plató con unos carteles en los que podía leerse: «Estas Navidades seremos uno más. La familia crece. Voy a ser madre otra vez». Eso sí, antes de hacerlo oficial, los rumores ya circulaban desde principios de año.
El 31 de enero se publicaba que Alejandra Rubio estaba embarazada y, el 9 de febrero, reaparecía en televisión para responder a esas informaciones. Sin embargo, en aquel momento decidió no confirmar la noticia. Durante varias semanas, tanto su madre como otros miembros de la familia fueron preguntados por la llegada de un nuevo bebé, aunque ninguno quiso dar detalles. Finalmente, Alejandra decidió contar su embarazo y, al mismo tiempo, anunció su intención de apartarse temporalmente de la televisión para centrarse en otros aspectos de su vida.
Sin embargo, su retirada duró poco. En mayo de este año rompía su promesa y volvía a ponerse delante de las cámaras, aunque lo hacía para conceder una entrevista en ¡De Viernes!, programa en el que participa como colaboradora Terelu Campos. Alejandra había dicho «hasta aquí» después de anunciar su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia, pero terminó regresando a la televisión apenas unas semanas después.
El embarazo tampoco ha estado exento de polémicas. Hace unos días, cuando ya se encontraba de ocho meses, Alejandra Rubio denunciaba una situación que había vivido junto a su marido y su hijo con varios compañeros de prensa. La hija de Terelu Campos aparecía notablemente nerviosa y relataba lo sucedido: «Hoy salimos con el coche con nuestro hijo y nos ha seguido un coche de prensa conduciendo de forma muy violenta».
A continuación, Alejandra explicaba que no era la primera vez que, según su experiencia, algunos periodistas habían intentado provocar a Carlo Costanzia para conseguir una reacción: «Alguna vez hay cierto tipo de prensa, muy poca, que ha intentado provocar a Carlo para buscar una reacción por su parte».
Según su relato, en aquella ocasión el periodista habría continuado siguiéndolos e increpando al italiano incluso después de que este regresara al vehículo. «Se ha metido en el coche de nuevo y hemos seguido nuestro camino, pero él seguía igual, cada vez más agresivo. Una persona que trabaja en nuestra urbanización sale a la calle y casi le atropella. Ahí ya entró en pánico, me iba el corazón a mil», confesaba.
Ahora, después de un embarazo marcado por los rumores, su retirada temporal de la televisión y varios episodios mediáticos, Alejandra Rubio ha dado la bienvenida a su segundo hijo.