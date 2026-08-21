Alejandra Rubio, a punto de dar a luz, se sincera: «No ha sido un embarazo perfecto»
La hija de Terelu Campos está a punto de dar a luz a su hija
Alejandra Rubio está en la recta final de su segundo embarazo. De hecho, está a punto de dar a luz. De esta forma, no ha dudado un solo segundo en sincerarse con los compañeros de De lunes a viernes sobre esta nueva etapa en su vida y, sobre todo, cómo afronta la llegada de su hija a la familia. Entre otras tantas cuestiones, la hija de Terelu Campos ha reconocido que está muy nerviosa. «Siempre se tienen nervios», desveló. Todo ello mientras reconoció que no sabía si más o menos que los del primer embarazo. Y lo explicó: «Son distintos pensamientos al final». Fue entonces cuando aseguró que Carlo Costanzia, su pareja, también está profundamente nervioso por el nacimiento de su hija. Por si fuera poco, la joven corroboró las declaraciones de su madre de hace unos días, y es que no ha tenido un buen embarazo, ni mucho menos.
Debemos recordar que no han sido unos meses sencillos para Alejandra Rubio. No solamente por su decisión de dejar la televisión, sino que también se ha visto involucrada en diversas polémicas que tienen estrecha relación con su familia. A pesar de que ella ha tratado de mantenerse al margen en todo momento, no siempre lo ha conseguido. Inevitablemente, esta situación le ha provocado algún que otro quebradero de cabeza. «¿Qué opináis vosotros de cómo ha sido todo?», comenzó preguntando la joven. Y añadió: «Yo soy un ser independiente, no se nos puede meter a todos en el mismo saco». Con posterioridad, reconoció que estos últimos meses no habían sido sencillos, ni mucho menos, pero que las cosas a veces no son como uno quiere.
«No ha sido un embarazo perfecto, la verdad», explicó la escritora ante las cámaras de De lunes a viernes. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me hubiera gustado tener un poco más de tranquilidad, pero la vida es así. Tampoco hay que hacer un drama», dejó claro. Todo ello mientras confesó que ya tenía nombre escogido para su hija.
«Me ha costado elegirlo. No te voy a dar pistas, pero yo clásica, poco», terminó diciendo Alejandra Rubio, no sin antes dedicar unas preciosas palabras a Carlo Costanzia, su pareja: «Es un máquina y todo lo sabe hacer. Me concede todos mis deseos», confesó, sin perder la sonrisa. ¡Están muy enamorados!
La confesión de Terelu Campos sobre Alejandra Rubio
Como no podía ser de otra forma, Terelu Campos ha escuchado muy atentamente las palabras de su hija. De esta forma, ha confesado que no tiene ni idea de cómo se llamará su nieta: «No sé qué nombres estaban barajando. No sé, tengo la sensación de que debe ser algo que me puede gustar a mí y me lo están reservando».
Además, ha insistido en que le da igual el nombre que elijan porque ella estará feliz y que le «parece bonito» que guarden el secreto, incluso a ella: «No me importa. A mí me va a gustar cómo se llame. No creo que le pongan un nombre que ya está en la familia». Fue entonces cuando la colaboradora desveló que, cuando ella se quedó embarazada, barajó otros nombres como Paula y Beatriz.
Finalmente, se decantó por Alejandra por su suegro: «Era muy mayor. Tenía dos nietos y me dijo el pobre con mucha pena ‘fíjate, no pinto nada, uno se llama Sergio y otro Francesco’. A mí eso me dio mucho sentimiento, porque yo quería mucho a mi suegro, y yo dije, ‘tenga lo que tenga, se va a llamar como tú’», afirmó Terelu Campos. Además, reconoció que su hija «está muy cansada» en esta recta final: «Imagínate en Madrid con los grados que hace y esa tripa».
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