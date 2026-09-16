Joan García se lesiona en un resbalón y Szczesny le sustituye y comete una enorme cantada

La mala suerte se cebó con Joan García al término de la primera parte del Barcelona-Racing en el Camp Nou. El portero culé no pudo saltar al césped tras el descanso debido a un resbalón al ir a recoger la pelota que le impidió seguir jugando. Las lluvias en la Ciudad Condal, en alerta roja, provocaron un contratiempo al guardameta, que tuvo que ser sustituido por Szczesny antes del comienzo de la segunda parte.

Su equipo, entonces, ya ganaba por 4-1 y el polaco salió en su lugar. Joan García resbaló al buscar un balón tras la línea de fondo y Hansi Flick le cambió en el descanso, aunque aún se desconoce cuál es su lesión exactamente. Su sustituto la lió de forma grotesca. En una jugada sin peligro alguno, Szczesny se confió en exceso y, tras controlarla varios segundos con los pies, Zabiri apretó y se la quitó para mandarla a la red con un toque. Cantada descomunal.