Cucurella: «Este partido nos ha servido como toque de atención para no salir relajados»

Marc Cucurella fue uno de los nombres propios del Croacia-España. El lateral del Real Madrid forzó la segunda amarilla del capitán croata Ivan Perisic en el minuto 79 en una acción en la que intervino el VAR para dar la razón al jugador español. Mikel Merino, 10 minutos después, marcaría el gol que daría el triunfo al equipo de Luis de la Fuente.

«Para mí, la roja a Perisic es clara. Ha habido contacto y nada que objetar», comenzó el jugador. «Ha sido un gran partido, nos han puesto las cosas muy difíciles. Hemos empezado dormidos y nos ha costado igualar su ritmo, pero hemos demostrado el compromiso que tenemos y las ganas de seguir ganando con esta camiseta», dijo Cucurella.

El encuentro venía condicionado por los siete goles que los croatas habían encajado en la anterior jornada de la Liga de Naciones ante Inglaterra. «Esperábamos una reacción de ellos, pero hemos tenido pérdidas poco habituales en nosotros. A pesar de eso, hemos seguido unidos, hemos demostrado que somos el mejor equipo del mundo y otros tres puntos que nos clasifican para cuartos de la Liga de Naciones», aseguró.

Cucurella no escatimó elogios hacia el héroe del partido. «Al final encantados con Mikel Merino, el mister nos dice muchas veces que los partidos los pueden ganar los que entran desde el banquillo y así ha sido. Todos nos sentimos importantes en esta selección», confesó.

Finalmente, el futbolista del Real Madrid sacó una conclusión que debe servir al equipo para el futuro sobre una racha de 43 partidos sin perder. «Al final imposible no hay nada y hoy nos ha servido como toque de atención este partido y casi perdemos la racha de invictos. Hemos conseguido lo que todos queríamos que era ganar», zanjó Cucurella.