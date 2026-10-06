España se mete en cuartos de final de la Liga de Naciones por la vía rápida

España ya está en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Por la vía rápida y con pleno de victorias. El equipo de Luis de la Fuente remontó ante Croacia en Split con un doblete de Mikel Merino y cerró esta ventana con 12 puntos de 12 posibles. Después de ganar en Wembley, Sevilla y Oviedo, la Selección también conquistó Poljud y aseguró su clasificación a falta de dos jornadas. Los campeones del mundo siguen ganando, incluso en noches en las que les toca sufrir más de lo esperado.

Porque Croacia exigió a España desde el comienzo. Heridos por el 0-7 encajado ante Inglaterra, los locales salieron con intensidad y encontraron el premio en el minuto 17, cuando Perisic aprovechó un balón suelto en el área para adelantar a los suyos. España tuvo problemas para superar la presión croata y necesitó a Unai Simón para mantenerse dentro del encuentro. El portero del Athletic evitó que la desventaja creciera antes del descanso y volvió a ser decisivo en la segunda mitad con una parada ante Matanović que impidió el 2-0.

De la Fuente buscó la reacción en el banquillo y encontró a su salvador habitual. Merino entró en el descanso y marcó el empate en el minuto 61 para devolver a España el resultado que necesitaba para clasificarse. Pero el navarro no se conformó. Con Croacia en inferioridad por la expulsión de Perisic, apareció de nuevo en el minuto 88 y firmó el 1-2. Otro partido resuelto por un futbolista que ya fue decisivo en el Mundial y que en Split convirtió una noche complicada en una victoria de mucho valor.

España llegará así a los encuentros de noviembre con el billete para cuartos en el bolsillo y el liderato como siguiente objetivo. Las victorias ante Inglaterra, Croacia por partida doble y la República Checa confirman la ambición de una selección que mantiene el hambre después del Mundial. Hay aspectos que corregir, especialmente en defensa, tras encajar en los cuatro partidos de esta ventana. Pero también hay recursos para responder cuando el encuentro se tuerce. En Poljud, Unai sostuvo a España y Merino la llevó a cuartos.