Argentina enloquece con el adiós a Leo Messi: cientos de personas persiguieron el autobús en plena autopista

Leo Messi significa mucho para los argentinos. En lo que será su último partido con la selección, millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para ver de cerca las últimas horas del futbolista. Es por ello que antes del partido en el Monumental, se vivieron todo tipo de escenas en el camino de Argentina en autobús desde el hotel hasta la llegada al estadio para jugar ante Benín.

A su retirada, cada imagen de Messi era motivo de locura en el país. En los últimos días hubo una movilización masiva para hacerle tributos de todo tipo. Más allá de teñir la capital con camisetas con su nombre, sorprendió una gigante con el número 10 y la palabra «Gracias» frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, su lugar de nacimiento. Pero desde que Messi salió por la puerta del hotel donde estaba concentrado con sus compañeros, el camino fue una auténtica locura.

Escoltado por la policía, se veía cómo cientos de aficionados perseguían a pie y corriendo el autobús a pesar de las advertencias de las autoridades por su seguridad. Dejando la imagen de aficionados agolpándose lo más cerca del vehículo, gritando su nombre a pesar de que estaban en plena autopista. Un reclamo que ha hecho que, de la cantidad de gente que se concentró en las inmediaciones del estadio, tuvieran que habilitar una fan zone para todos aquellos que no tenían entrada para el partido.

😭🇦🇷 LA GENTE SIGUIENDO AL MICRO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA AUTOPISTA!!! https://t.co/jczAj8856p — Franco Mastantuono Updates (@MastantuonoArg) October 6, 2026

Incluso las cámaras pudieron captar cómo Messi se tapaba la cara para ocultar las lágrimas al sentirse emocionado por la gran acogida que ha tenido su despedida. Dibu Martínez compartió en sus redes sociales cómo vivieron desde dentro miles de argentinos que se concentraban en el camino del autobús mientras los policías intentaban retenerlos como podían. Una llegada por todo lo alto a la altura de una leyenda como Leo.