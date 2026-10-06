La Federación desestima las alegaciones del Güímar y el Sporting Hortaleza: el partido se jugará a puerta cerrada en Tenerife

El Juez Disciplinario Único de la Federación ha desestimado las alegaciones del Atlético Unión Güímar y del Sporting de Hortaleza, y ha decretado que el partido de vuelta de esta última ronda previa de la Copa del Rey tendrá que jugarse el domingo 11 de octubre en Tenerife a puerta cerrada. El Sevilla tendrá que esperar para conocer a su rival tras los incidentes ocurridos en suelo canario el pasado fin de semana.

El equipo canario solicitó en sus alegaciones que se declarase como incomparecencia el abandono del Sporting Hortaleza. A su vez, el equipo madrileño pedía que se le diese por perdido el partido a su rival por los graves incidentes sufridos el pasado domingo.

El Juez Disciplinario ha tirado por la calle del medio y ha desestimado ambas solicitudes, ya que entienden que «la negativa del Sporting a jugar el encuentro estuvo justificada por el temor generado por los graves incidentes ocurridos previamente, por lo que no puede calificarse como una incomparecencia. Al mismo tiempo, entiende que tampoco existen motivos para declarar al Güímar perdedor de la eliminatoria, si bien las posibles responsabilidades derivadas de los incidentes se analizarán de manera independiente mediante la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario».

El partido se jugará a puerta cerrada el próximo domingo a las 12:00 en un estadio neutral, pero en Tenerife, en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, a poco más de 45 minutos en coche de Güímar.

Comunicado de la Federación

Durante este 6 de octubre, el Juez Disciplinario Único de la RFEF ha desestimado las alegaciones presentadas tanto por el Atlético Unión Güímar como por el Sporting Hortaleza tras la suspensión del encuentro de la eliminatoria previa de la Copa del Rey Mapfre.

El Güímar solicitaba que la negativa del conjunto madrileño a disputar el partido fuese considerada una incomparecencia, mientras que el Sporting reclamaba que se diese por perdido el partido al equipo tinerfeño por los graves incidentes registrados.

De esta forma, el Juez Disciplinario de la RFEF considera que la negativa del Sporting a jugar el encuentro estuvo justificada por el temor generado por los graves incidentes ocurridos previamente, por lo que no puede calificarse como una incomparecencia. Al mismo tiempo, entiende que tampoco existen motivos para declarar al Güímar perdedor de la eliminatoria, si bien las posibles responsabilidades derivadas de los incidentes se analizarán de manera independiente mediante la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario.

A partir de estas resoluciones, que establecen que el encuentro debe disputarse, ha correspondido al Juez Único de Competiciones no Profesionales fijar las condiciones para su celebración, determinando que la eliminatoria se lleve a cabo el domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas —horario insular—, en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz de Tenerife a puerta cerrada.