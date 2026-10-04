La «mecha» que prendió el abandono del Sporting Hortaleza: «Botellazo a nuestro capitán y puñetazo de su entrenador»

Pablo Altozano, jugador del Sporting Hortaleza, ha relatado este domingo en OKDIARIO la mecha que prendió el abandono del equipo madrileño del estadio del Atlético Unión Güímar. El capitán del Sporting recibió un botellazo y el preparado físico un puñetazo por parte del entrenador canario. Eso es lo que denuncian los madrileños, dejando claro qué fue lo que les llevó a tomar la decisión de no jugar el partido. El técnico del equipo local ha contado en sus redes sociales una versión diferente, denunciando que recibió una agresión y adjuntó un vídeo en su cuenta.

«Empezó anoche con los petardos. Estábamos en la habitación durmiendo y de repente nos levantaron los petardos a las 04:00, los típicos fuegos artificiales de corto alcance, como los de los encierros. Y durante toda la semana también muchos jugadores nuestros recibiendo amenazas por redes, a sus parejas también… Y el miedo de que nuestras familias estuvieran en las gradas. Por ejemplo, mis padres y mi hermana estaban ahí y les he pedido que se fueran sin saber si se iba a jugar el partido o no. Es una pena porque teníamos mucha ilusión por jugar el partido y realmente, a pesar de todo esto, si no hubiera pasado lo que ha pasado en el campo por culpa de ellos, de la plantilla, no de la grada, se hubiera jugado el partido. La mecha que ha prendido todo ha sido el botellazo a nuestro capitán y el puñetazo de su entrenador a nuestro preparador físico en el banquillo a cuento de nada. En ese momento hemos dicho que esto parece una cacería más que un partido de fútbol», declaró con contundencia Pablo Altozano en OKDIARIO tras vivir en primera persona los hechos a pie de campo.

Así relataba Pablo Altozano el momento que prendió la mecha antes del abandono del Sporting Hortaleza en este periódico: «En los banquillos, que no lo sabíamos nosotros, estaba sucediendo que el entrenador ha llegado y, como antes de cada partido los equipos normales, pues se saludan los entrenadores. Suerte y tal. Lo normal. Nos hemos girado y hemos visto a nuestro entrenador diciendo que nos saliéramos del campo. Y ahí nos ha contado que el entrenador de ellos le había pegado un puñetazo a Pol, nuestro preparador físico. Y ha dicho ‘es decisión mía que nos vayamos del campo, así que, por favor, salir todos del campo’».

«Nuestro entrenador nos ha dicho que ‘esto no lo voy a permitir’. Entre el botellazo a Rojas y el puñetazo, esto ya no es un partido de fútbol, así que saliros, porque no puede ser que no hagamos como si nada si nos están pegando’», añadía Pablo Altozano.

La versión del entrenador canario

Por otro lado, Aythamy Díaz, entrenador del equipo local, ante esta denuncia del Sporting Hortaleza, ha salido a defenderse a través de sus redes sociales, denunciando por su parte una agresión sufrida por parte del preparador físico del equipo madrileño.

«Ellos tienen más medios y más poder, pero la verdad siempre sale a la luz. Cuando llego a mi banquillo solo, me envía a alguien para que me pegue, que encima pensé que venía a saludar. Lo que pasó fue intolerable, pero no es el Guimar eso, nosotros dentro nunca hicimos algo así», señaló el técnico local en sus redes.