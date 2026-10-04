Jugadores del Sporting Hortaleza y sus familias fueron amenazados por aficionados del Güímar: «Te voy a colgar del techo»

Jugadores del Sporting de Hortaleza, así como algunos de sus familiares, recibieron amenazas por parte de varios aficionados del Unión Güímar antes del encuentro que se tenía que haber jugado este domingo. Tras el 1-0 del partido de la ida, jugado en el barrio de Hortaleza de Madrid, varios futbolistas recibieron una oleada de amenazas, insultos y vejaciones por redes sociales a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Con mensajes como «te voy a colgar de un techo» o «te voy a partir las piernas y te voy a dejar parapléjico», futbolistas del Sporting Hortaleza fueron acosados en los días previos al encuentro que se tenía que haber jugado este domingo en Güímar (Tenerife). El duelo, correspondiente a la ronda previa de Copa del Rey que juegan los equipos de regional y cuyo campeón de la eliminatoria se mide a un equipo de Primera, no se disputó porque el Sporting Hortaleza se negó a hacerlo tras recibir amenazas y agresiones en el mismo estadio.

Para más gravedad, no sólo fueron los jugadores del equipo de fútbol los que recibieron ese acoso por redes. También fueron familiares, con parejas de los jugadores, a los que insultaron continuamente con vejaciones y comentarios sexuales.

Como ha podido comprobar OKDIARIO, desde el pasado domingo, tras el partido de ida en Madrid, estos jugadores y sus familiares fueron acosados por aficionados del Unión Güímar. En los mensajes se puede leer todo tipo de amenazas y ataques: «Te voy a partir las piernas. Por mi madre que no vas a marcar más goles en tu vida porque te voy a dejar parapléjico. Cuando vengas a Tenerife te voy a meter un palo por el culón, maricón».

«Si llegas al campo, de milagro vas a salir vivo. Vas a salir con las dos piernas partidas, me cago en tu puta madre. ¿Se pensaban que era un partido solo? Aquí les esperamos», es otro de los mensajes que recibieron futbolistas del Sporting Hortaleza.

El problema de estas amenazas es que se tradujeron a la realidad este domingo, cuando los componentes del equipo madrileño fueron recibidos a pedradas y tirándoles cohetes y bengalas. Incluso desde el Sporting Hortaleza también aseguran que ultras del Unión Güímar sacaron cuchillos en un momento. Además, ya en el terreno de juego, los jugadores visitantes fueron agredidos por futbolistas locales, un miembro del equipo canario les tiró una botella y la inseguridad era claramente manifiesta.

Novias de jugadores también recibieron comentarios vergonzosos, vejaciones e insultos por redes sociales. Algunos de ellos son estos como «al cornudo de tu novio le vamos a partir las piernas» o «vente pa Guimar pa darte lo que no sabe darte tu novio, que es un cagón. Yo te doy polla toda la noche sin dormir, echa al pringado ese. Te voy a colgar del techo».