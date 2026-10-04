Escándalo en la previa de Copa: el Sporting Hortaleza se niega a jugar en Tenerife tras ser agredidos

Lío tremendo en el partido de previa de Copa del Rey entre el Unión Güímar de Tenerife y el Sporting Hortaleza de Madrid. El duelo, que tenía que comenzar a las 13:00 horas (una menos en las Islas Canarias), se ha suspendido por la negativa del conjunto madrileño a jugar el encuentro tras sufrir amenazas y no tener seguridad en el estadio de la localidad tinerfeña. La realidad es que recibieron agresiones tanto fuera como dentro del estadio.

El motivo de la incomparecencia del Sporting Hortaleza en este partido tan histórico para ellos es el miedo. Se han sentido inseguros ante lo que consideran una falta de seguridad manifiesta en Güimar. Ya al llegar al estadio, el autobús del conjunto de la capital de España, del barrio de Hortaleza, fue atacado por unos radicales que lanzaron piedras y tiraron bengalas.

Sin embargo, las cosas siguieron siendo graves en el terreno de juego. En un ambiente tremendamente caliente en el campo de Tasagaya, los jugadores del Sporting Hortaleza se negaron a salir al terreno de juego alegando que su seguridad, así como la de sus familias que les acompañaron en el viaje, no estaba garantizada.

Desde la Federación Madrileña hablaron de un ambiente «hostil», llegando a asegurar que podría ser «peligroso» para ellos si se jugaba el partido. En las imágenes, además de insultos, se comprueba cómo hasta dentro del estadio, con los jugadores madrileños ya listos para jugar, un miembro del Unión Güímar les llega a tirar una botella de agua.

Los jugadores de @SportingDeHorta no pueden salir al terreno de juego porque su seguridad y la de las familias desplazadas no está garantizada. Si el ambiente es hostil sin jugar, puede ser incluso más peligroso si se juega. Nuestra solidaridad con ellos. https://t.co/C8mTdb6eZr — RFFM (@RFFM_oficial) October 4, 2026

Así, tras más de una hora de retraso de su horario previsto, el Sporting Hortaleza confirmó que no se presentaba al encuentro, pese a estar allí, en los vestuarios. Alegan también que recibieron agresiones por parte de otros jugadores y miembros del cuadro canario. Tuvieron que ser escoltados por agentes antidisturbios a su salida del campo por la agresividad de los aficionados del conjunto canario.

¿Qué pasará con la eliminatoria?

Falta por saber qué pasará ahora en el plano deportivo. El partido era de gran importancia, histórico para ambos equipos, ya que son dos clubes que militan en categoría regional y que pasar de ronda te asegura medirte a un equipo de Primera División. En el encuentro de ida, jugado en el barrio de Hortaleza de Madrid, el Sporting ganó 1-0.

Si la Federación considera que el Sporting Hortaleza no se ha presentado al partido, será un 3-0 para el cuadro canario, pasando así la eliminatoria. Sin embargo, el equipo madrileño sí estuvo allí y lo que hizo fue no jugar por falta de seguridad. Tuvieron que llamar a la Guardia Civil. En las imágenes se observan agresiones, por lo que la Federación también podría dar por perdido el encuentro al conjunto local.