Agentes antidisturbios tienen que escoltar a los jugadores del Sporting Hortaleza a su salida del campo en Güímar

Los jugadores del Sporting Hortaleza salieron del campo del Güimar escoltados por agentes antidisturbios tras la suspensión del partido de la previa de la Copa del Rey después de que el equipo madrileño se negase a jugar por agresiones y amenazas. El clima de violencia y tensión vivido en Tenerife obligó a medidas especiales de seguridad para sacar al Hortaleza del estadio mientras los aficionados locales les seguían increpando.

Jugadores del Sporting Hortaleza aseguran a OKDIARIO que vivieron mucho miedo dentro del estadio y que no querían salir hasta que todo estuviese desalojado. Los aficionados del Güímar seguían en las inmediaciones, por lo que fue necesaria la participación de agentes antidisturbios para sacar al equipo madrileño del campo sin que la sangre llegara al río. Fuentes internas del club también aseguran a este medio que los ultras del equipo tinerfeño llevaban machetes y cuchillos.