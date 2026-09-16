Última hora de la actualidad política hoy en directo: Sánchez y Feijóo protagonizan un cara a cara con la situación en Ceuta como telón de fondo
Sigue aquí en directo minuto a minuto la última hora sobre la actualidad política y la situación en Ceuta este miércoles
Vivas pidió no instalar a los invasores en zonas residenciales y el Gobierno se negó: "No se puede aislar a los 'migrantes'"
Este miércoles, el Congreso de los Diputados celebra una sesión de control al Gobierno marcada especialmente por la invasión de Ceuta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a las preguntas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestiona al Ejecutivo por las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes en la ciudad autónoma y su impacto sobre la imagen internacional de España. También están previstas preguntas a varios ministros sobre la gestión de la crisis y la situación de los menas.
Sánchez responde a Junts
Por su parte, el presidente del Gobierno ha respondido a la portavoz de Junts sacando pecho de su gestión.
Comienza el turno de Junts
La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, pregunta al presidente del Gobierno sobre la situación laboral en España: «¿Qué opina el Gobierno sobre la situación actual?».
Sánchez: «No hay que temer al voto, señor Feijóo»
Pedro Sánchez ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo reprochándole que no debe «temer al voto» sino a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y Vox».
Feijóo: «No pida más paciencia porque se ha agotado»
El líder popular le ha reprochado al presidente del Gobierno que no pida más paciencia tras la invasión de Ceuta, ya que se ha «acabado».
Sánchez: «¿Intentan cronificar el problema o resolverlo?»
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha respondido a Feijóo, asegurando que desde el PP lo que buscan con la invasión de Ceuta es una «cronificación».
Feijóo a Sánchez: «O usted es un incompetente, o alguien está mintiendo»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un «incompetente» o de que hay alguien que «está mintiendo» tras la invasión de Ceuta.
Arranca la sesión de control al Gobierno
¡Buenos días! Arrancamos este miércoles pendientes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán un cara a cara marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales.
Nogueras a Sánchez: «Su corrupción va hacia arriba»
Miriam Nogueras ha acusado al Gobierno de Sánchez de ser «una máquina de fabricar pobres». Además, ha señalado que la corrupción del jefe del Ejecutivo «sólo va hacia arriba».