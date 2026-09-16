Última hora de la actualidad política hoy en directo: Sánchez y Feijóo protagonizan un cara a cara con la situación en Ceuta como telón de fondo

Este miércoles, el Congreso de los Diputados celebra una sesión de control al Gobierno marcada especialmente por la invasión de Ceuta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a las preguntas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestiona al Ejecutivo por las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes en la ciudad autónoma y su impacto sobre la imagen internacional de España. También están previstas preguntas a varios ministros sobre la gestión de la crisis y la situación de los menas.