No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 15 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 486 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, contra todo pronóstico, Manuela ha logrado convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los Guzmán.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo, dadas las circunstancias y después de todo lo que ha sucedido recientemente, Victoria no puede evitar estar fuera de control. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de estallar contra Enriqueta, y todo por haber delatado a Mercedes. ¿Qué consecuencias a corto plazo tendrá su furia? ¿Estaremos ante un nuevo y sorprendente giro de guion en esta historia?

¿Qué sucede en el capítulo 487 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 16 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de ser testigos de cómo el capitán no tiene reparos a la hora de señalar tanto a Mercedes como a Victoria como principales sospechosas de la desaparición de Dámaso. Pero no todo queda ahí, puesto que don Hernando se ofrece a acelerar la acusación.

En cuanto a Victoria, comienza a darse cuenta de que no existe ningún tipo de escapatoria. Por lo tanto, toma la firme decisión de proponer a Mercedes algo verdaderamente sorprendente, a la par que impactante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de escapar del Valle esa misma noche, de inmediato. ¿Logrará hacerlo a tiempo? ¿Conseguirán su cometido a pesar de tener todo en contra?

Lo que es un hecho es que no deben quedarse de brazos cruzados, puesto que todo está a punto de caer. ¡Deben ser rápidas antes de que sea demasiado tarde! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.