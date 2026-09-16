La F1 tendrá cuatro carreras en Oriente Medio en 2027 mientras que en 2026 aún hay tres en riesgo de suspensión

La Fórmula 1 ha publicado este martes el calendario del Mundial de 2027, con la circunstancia anómala de que aún hay tres Grandes Premios en riesgo de suspensión en 2026. Después de que el campeonato anunciase a finales de julio que recuperaría el GP de Bahréin el primer fin de semana de octubre, pero no en Sakhir, sino en Sepang (Malasia), no ha vuelto a haber novedades alrededor de Arabia Saudí, que se canceló en abril, ni de qué ocurrirá con Qatar y Abu Dabi.

Estos cuatro países, todos de Oriente Medio, han sido confirmados como parte de los 24 que componen el calendario de 2027. Sin embargo, la presencia del circuito de Yeda este año todavía es una incógnita, más si cabe después de que Bahréin sí abogase por recuperarlo, mientras que las dos últimas carreras están en el aire.

Para la F1, sería una catástrofe perder Arabia, Qatar y Abu Dabi en el mismo año. De hecho, de producirse esta situación, sólo restarían siete pruebas más en el Mundial de 2026: Azerbaiyán, Bahréin (en Malasia), Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas. Si eso pasa, el campeonato acabaría el 22 de noviembre en Nevada, sacrificándose casi un mes de competición, ya que las dos últimas carreras se agrupan en el último fin de semana de noviembre y el primero de diciembre.

La incongruencia es que, sin saber aún qué pasará con las tres carreras que quedan por celebrarse en 2026 en Oriente Medio, siendo Arabia la que más papeletas tiene de no disputarse, la F1 no pone ni un sólo asterisco a estos cuatro países de cara al año que viene. Cabe recordar que Bahréin y Yeda fueron suspendidas en marzo y la competición se detuvo del 29 de marzo al 1 de mayo. Más de un mes de parón es algo que no contempla la categoría reina.

La posibilidad de cinco meses sin F1

Mucho menos casi cinco, ya que desde el 8 de noviembre, fecha del posible final de este campeonato, al 12 de marzo de 2027, la del inicio del siguiente, pasarían más de cuatro meses. Una auténtica barbaridad por el ritmo frenético que ha adquirido la F1 en los últimos tiempos. La incertidumbre en torno a las carreras en Oriente Medio tiene en vilo a las escuderías, que dudan entre sí poner todas las castañas en el fuego ya o reservar por si finalmente se celebran las tres citas.

También altera la pelea por el título, puesto que los contendientes de Kimi Antonelli, cuya coronación parece inevitable, tendrían que recortar diferencias en siete GP y no 10 (contando aún con Arabia). La distancia entre el joven piloto italiano y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, es de 71 puntos, mientras que a Lewis Hamilton le aventaja en 91.

Si la F1 anunciase hoy mismo la suspensión de las pruebas en cuestión, Antonelli sería virtualmente campeón, pero como no se sabe nada, pues Russell y Hamilton aún cuentan con opciones de ganar el Mundial. La FIA sigue sin pronunciarse al respecto, pero mientras la F2 organiza tres carreras para el próximo fin de semana en Bakú ante el riesgo de poder quedarse sin correr más, cuando además ya frenó tres meses por la cancelación de Sakhir y Yeda y paró desde Australia hasta Mónaco.