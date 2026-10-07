Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que Messi debería ganar el Super Balón de Oro?

Leo Messi se despidió por la puerta grande de la selección argentina. El delantero puso punto y final a una trayectoria intachable repleta de éxitos y títulos que le han impulsado a ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Es por ello que desde el panorama del fútbol ha surgido el debate de si el nacido en Rosario debería ganar en 2029 el Super Balón de Oro, un trofeo que hasta ahora solo lo ha ganado su compatriota Alfredo Di Stéfano.¿Crees que Messi debería ganarlo? ¡Vota en nuestra encuesta!