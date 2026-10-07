Borja Iglesias, sobre la crisis de vivienda: «Tengo el 50% de un piso, por desgracia, comprarte un piso en Madrid es más que imposible»

La crisis en materia de vivienda que atraviesa España ha despertado multitud de opiniones de personajes célebres españoles, y más en las últimas semanas con el desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol. Uno de los referentes futbolísticos españoles más mediáticos, como es Borja Iglesias, ha sido tendencia en la red social X debido a un polémico tuit donde comentaba su situación personal.

Polémica de Borja Iglesias

«Tengo un piso en Madrid. Concretamente, el 50% del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí» respondía Iglesias a un comentario de una publicación donde le acusaban de tener un piso en Madrid con el fin de especular. «Creo que tiene un piso en Madrid que compró para especular; si lo tiene alquilado, podría ser para esta señora incluso gratis», decía el comentario en cuestión. El comentario del usuario de X respondía a una publicación en la que otro usuario de redes compartía las reflexiones del futbolista del Celta acerca del desahucio de Maricarmen publicadas en Instagram.

«Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media, es más que imposible.

De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos» añadía en su respuesta a las acusaciones el futbolista español, acusando de que «es mucho mejor poner un tweet del estilo: ‘Creo que me voy a inventar algo, que total no pasa nada’».

Tengo un piso en Madrid. Concretamente el 50% del piso.

El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí. Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media es más que imposible.

De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos. Pero claro, es mucho mejor poner un tweet del estilo: “Creo que me voy a inventar algo, que total no pasa nada” — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) September 24, 2026

Un sueldo millonario y una inmobiliaria de Borja Iglesias

Actualmente, Borja Iglesias es futbolista del Real Club Celta de Vigo, donde tiene un salario bruto de 3,65 millones de euros anuales, sumando primas. Pero no son sus únicas fuentes de ingresos. Su perfil público, donde es bastante activo en redes sociales, muy ligado al mundo de la moda y la cultura lifestyle, le ha ayudado a conseguir campañas con marcas que querían la imagen de Borja Iglesias. Marcas como Wallapop, Adidas o Sixt han confiado en su imagen, usándole como protagonista de campañas.

En el sector del entretenimiento y de los esports está presente. Es uno de los principales socios de Dux Gaming, donde invierte conjuntamente con Thibaut Courtois y Marc Gasol. La marca Dux no sólo abarca videojuegos, también cuenta con equipos de futbol como el DUX Logroño femenino.

Borja Iglesias no es sólo un futbolista y un empresario del entretenimiento, también es un inversionista inmobiliario y de bolsa. Borja Patrimonial S.L. es su sociedad matriz con sede en Santiago de Compostela. Mediante ella gestiona instalaciones deportivas y actividades de promoción e inversión inmobiliaria de compraventa y alquiler.

Cuenta además con una cartera diversificada en bolsa gestionada a largo plazo con la asesoría financiera del exfutbolista Esteban Granero, además de haber entrado como accionista en la ampliación de capital de la S.D. Compostela.