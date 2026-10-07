Escándalo Palmer en Inglaterra: planta a la selección para irse de escapada romántica con su amante

La polémica ha vuelto a rodear a Cole Palmer en Inglaterra. El futbolista del Chelsea está en el centro de las críticas después de abandonar la concentración de la selección inglesa alegando problemas físicos y aparecer posteriormente disfrutando de unos días de descanso junto a Olivia Holder, la modelo e influencer con la que mantiene una relación. Las imágenes de la escapada han provocado un enorme revuelo en Reino Unido, especialmente después de que el técnico Thomas Tuchel cuestionara públicamente el compromiso del jugador con los Three Lions.

El último capítulo de esta historia llega después de que Cole Palmer decidiera retirarse de la convocatoria inglesa para los partidos de la Nations League. El jugador había sido llamado de nuevo por Tuchel después de un buen comienzo de temporada con el Chelsea, pero finalmente alegó una molestia muscular y la necesidad de controlar su carga de trabajo. Su ausencia generó dudas porque mientras sus compañeros se encontraban concentrados con Inglaterra, el atacante de 24 años apareció disfrutando de una lujosa escapada.

La situación se complicó todavía más cuando Olivia Holder comenzó a publicar fotografías y vídeos de sus vacaciones. La influencer viajó a República Dominicana y compartió con sus seguidores diferentes imágenes disfrutando del sol, la playa y de un lujoso alojamiento. En una de sus publicaciones apareció tumbada sobre una cama con un llamativo vestido, mientras que en otras mostraba diferentes momentos de su estancia. Días después, la pareja también fue relacionada con una escapada al exclusivo Coworth Park, un hotel de cinco estrellas situado en Windsor.

Cole Palmer, en el centro de la diana

En las imágenes difundidas por The Sun, Cole Palmer aparece incluso vestido con un albornoz mientras se desplaza en un pequeño vehículo de golf por las instalaciones del hotel. Las fotografías han alimentado las críticas hacia el futbolista porque llegan en plena concentración internacional y después de que el propio seleccionador inglés haya mostrado públicamente su preocupación por las continuas ausencias del jugador. Eso sí, no existen pruebas de que el jugador realmente no tenga problemas físicos.

Tuchel fue especialmente contundente al hablar de Palmer días atrás. El técnico alemán aseguró que el futbolista está perdiendo «demasiadas oportunidades» con Inglaterra y recordó que ha faltado a demasiadas concentraciones debido a diferentes problemas físicos. Para el seleccionador, la única manera de ganarse un puesto y generar confianza dentro del grupo es estar presente en el día a día del equipo.

Por tanto, más que su romance con la conocida influencer, la verdadera polémica está en la imagen que proyecta Cole Palmer mientras Inglaterra afronta sus compromisos internacionales. Olivia Holder es su pareja y ambos ya habían sido relacionados públicamente desde finales de 2025, cuando fueron vistos juntos en Winter Wonderland de Londres. Ahora, las fotografías de sus vacaciones han vuelto a colocarles bajo los focos. El futbolista tendrá que responder sobre el terreno de juego cuando regrese con el Chelsea, mientras en Inglaterra continúa abierta la discusión sobre si el jugador está haciendo todo lo necesario para convertirse en una pieza indiscutible de la selección.