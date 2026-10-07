Miguel de Cervantes, escritor: «Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo»
La última reflexión viral y las mejores frases de Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote
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Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, bautizado el 9 de octubre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616) estará siempre en los libros de historia por escribir uno de los libros más importantes de la historia universal, ‘El Quijote’. El Manco de Lepanto, como también era conocido, fue un poeta, novelista y dramaturgo que además luchó en 1571 en la batalla de Lepanto como marinero a bordo de La Marquesa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Miguel de Cervantes y las mejores frases del autor de ‘El Quijote’.
Miguel de Cervantes es el autor de la que está considerada como la primera novela moderna y que con el paso de los años se convirtió en una de las obras más importantes de la literatura universal. Fue escrita en 1605 y 1615 después de ser encarcelado por sus irregularidades fiscales como recaudador de impuestos y un año antes de morir en Madrid a causa de la diabetes. Cervantes dejó un legado con una obra que en 2002 ocupó el primer puesto de las mejores novelas de la historia en una votación llevada a cabo por escritores de 54 nacionalidades diferentes que realizó el Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library.
Además de ‘El Quijote’, Miguel de Cervantes también dejó otras grandes obras que son las siguientes:
- El Cerco de Numancia (1582)
- La Galatea (1585)
- Novelas ejemplares (1613)
- Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617)
- El trato del ángel
Las mejores frases de Miguel de Cervantes
«Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo». Esta es la última reflexión viral de Miguel de Cervantes, que también ha dejado un legado en forma de frases durante su vida y obra. Estas son sus mejores frases:
- «Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón».
- «¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo!».
- «La abundancia de las cosas, aunque no sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo».
- «Sé breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso si es largo».
- «Promesas de enamorados, por la mayor parte, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir».
- «Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija».
- «Por eso juzgo y discierno, por cosa cierta y notoria, que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno».
- «Tal vez en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados».
- «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades».
- «Más quiero ser malo con esperanza de ser bueno, que bueno con el propósito de ser malo».
- «Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias».
- «No seas ni siempre riguroso ni siempre blando y escoge entre estos dos extremos; que en ello está el punto de la discreción».
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