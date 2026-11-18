Hay dos tipos de personas en esta vida. Los que se ríen por WhatsApp de forma normal y los que aprietan todas las teclas al reírse. Todos tenemos ese amigo, amiga, familiar, etc., que tiene una forma incomensurable de expresar alegría cuando habla por esta app de mensajería.

Y hay veces que esa risa es indescifrable y se trata más bien de un jeroglífico que de una carcajada. Otros optan por una forma más comedida, como un «jajaja» o un «jejeje» o, si te las das de intelectual, un «hahaha». Pero la Real Academia Española (RAE) ya ha sentado cátedra en este asunto y ha puesto fin al debate sobre cómo debe escribirse la risa.

La forma ‘correcta’ de reírse

Según ha precisado la RAE en sus recomendaciones lingüísticas, la manera idónea de representar la risa por escrito en español es «ja, ja, ja», es decir, con comas entre cada repetición y usando siempre la letra J. Tal y como dijo la RAE, lo indicado es escribirlo de esa forma porque así se reproduce adecuadamente la prosodia de la risa, en la que cada elemento tiene acento propio.

De otra forma, si se opta por el famoso «jajaja», no estaríamos replicando fielmente la forma natural de reír en el habla porque sería una representación de la pronunciación llana (jajája). Además de la partícula ‘ja’, existen otras variantes como «je», «ji», «jo», que pueden expresar distintos matices emocionales.

Lo mismo ocurre con el número de veces que aparece dicha partícula. Si ésta se repite dos veces, generalmente se asocia con una risa fría o forzada. Si aparece de forma repetida o larga, se demuestra que algo de verdad te ha causado mucha gracia. Pero volviendo a la RAE, esta interjección se utiliza normalmente en secuencias de tres repeticiones para reflejar una risa normal.

Una risa por el mundo

La forma de reírse varía mucho según el idioma en el que se escribe. En inglés, como comentábamos antes, se escribe con H; sería un «hahaha». En cambio, en la lengua francesa se opta por abreviar escribiendo un «mdr» (mort de rire). Lo mismo ocurre con el italiano; ellos prefieren usar «sto morendo» o «sto male» o «mi sto sentendo male». Lo que viene a decir que se mueren de risa, o que se sienten mal de tanto reírse.

Sea como fuere, la algarabía y la risa son un idioma universal que no tiene límites. Ni las pantallas, ni los teclados, ni la distancia física han logrado enfriar nuestra necesidad innata de compartir el humor. Ya sea con un tímido «jejeje», con una cascada interminable de letras en mayúscula o un emoticono llorando de la risa. No importa la forma, el formato ni el contexto; cuando el humor aparece, desarma cualquier otra cosa y nos hace sentir vivos.