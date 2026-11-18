Durante 2024, los seguros de vivienda gestionaron 3,4 millones de siniestros relacionados con daños por agua y abonaron 1.497 millones de euros en indemnizaciones, según las cifras difundidas por UNESPA en noviembre de 2025. Los datos más destacados reflejan que las viviendas aseguradas registraron 3.365.531 siniestros por daños de agua en 2024, el 40 % del total de incidentes del seguro de hogar. Las compañías desembolsaron por ellos 1.497 millones de euros, un 46 % de todas las indemnizaciones abonadas en este ámbito, con un coste medio de 445 euros por siniestro. Barcelona se encuentra entre las provincias con más incidencias, junto con Madrid, Valencia, Sevilla y Alicante.

En este contexto, Jorge Ejea Valero, de Desatascos San Jorge, en Zaragoza, explica que «La gran mayoría de los problemas en cocinas y baños son en viviendas de obra nueva». En los barrios de construcción más reciente se producen numerosos problemas de atascos, especialmente en las tuberías de las cocinas. «Valdespartera, Arcosur y Parque Venecia son algunas de las zonas desde las que más avisos recibimos por este tipo de incidencias», asegura. ¿La razón? «Desde los años 90 y 2000 en adelante, todo lo que se ha construido tiene otro tipo de desagüe que se atasca bastante más». Según comenta, «las cocinas de nuestras abuelas estaban pensadas para que no hubiese problemas. Ahora primero hacen la estética de la casa y luego hacen la fontanería, la calefacción y todo lo demás como pueden», comenta».

Los problemas en cocinas y baños en viviendas de obra nueva

Según Jorge, los atascos suelen producirse sobre todo en fregaderos, inodoros y duchas, aunque también afectan a las tuberías de las viviendas y a las bajantes de las comunidades de vecinos. La empresa cuenta actualmente con cuatro empleados y tres furgonetas que prestan servicio las 24 horas del día. «Estamos tres furgonetas sin parar», explica.

Según sus cálculos, en Zaragoza hay entre 20 y 25 negocios dedicados a los desatascos y hay suficiente demanda para todos. «No hay competencia porque hay demasiado trabajo. Es que no damos abasto», asegura. Para contratar a alguien, Jorge no exige necesariamente experiencia previa en el sector. De hecho, está dispuesto a formar a personas que nunca se hayan dedicado a esteoficio. Eso sí, considera fundamentales ciertas cualidades, como la educación, la limpieza y el buen trato con los clientes.

«Cuando vamos a una casa siempre hay muchísimo nerviosismo. No funciona algo o se está saliendo el agua. Nosotros intentamos ayudar, dar tranquilidad y ofrecer una solución», afirma. También destaca la necesidad de utilizar herramientas limpias y procurar que, una vez finalizada la intervención, la vivienda se encuentre al menos en las mismas condiciones en las que estaba antes de comenzar. Pero, cuando surge un atasco, ¿qué podemos hacer para impedir que el problema empeore?

El experto señala que algunos remedios caseros bastante extendidos, como utilizar Coca-Cola o bicarbonato, no sirven para solucionar una obstrucción en las tuberías. «Si eso funcionara, no tendríamos trabajo», comenta.El agua caliente puede ayudar a disolver algunos restos de jabón y grasa acumulados, pero, si el atasco ya está formado, es necesario recurrir a maquinaria especializada.

«Muchas veces la gente intenta solucionarlo por su cuenta y la lía más», explica, según recoge El Español. Entre las situaciones que suele encontrar menciona el uso de sosa cáustica y el desmontaje de piezas de las duchas sin saber cómo volver a montarlas. «Si tienes un atasco grave en casa o negocio y quieres una solución rápida y eficaz, en Desatascos San Jorge trabajamos para particulares, comunidades de vecinos y empresas en toda Zaragoza. Realizamos desatascos en Zaragoza 24 horas y vamos directos al problema: quitamos los tapones, acabamos con los malos olores y dejamos tus tuberías funcionando perfectamente», detalla Desatascos San Jorge en su web.

España necesita 25.000 fontaneros

Un estudio de Tecnio, el centro de formación técnica de ThePower Education, señala que la empleabilidad en este sector alcanza el 90%. Los sueldos pueden alcanzar los 2.400 euros para quienes trabajan por cuenta ajena y llegar a los 4.500 euros en el caso de los autónomos, según el reportaje «Sueldo de un fontanero en España 2026». El documento sitúa el salario medio de un fontanero entre los 19.200 y los 22.500 euros brutos anuales.

La edad media de los fontaneros e instaladores que están en activo se sitúa actualmente en los 44,8 años, lo que refleja el envejecimiento progresivo de estos profesionales. Más del 52% supera los 45 años y el 60% tiene entre 40 y 60 años. En cambio, la presencia de trabajadores menores de 30 años es mucho más reducida: representan únicamente entre el 9% y el 12%.

La demanda de instaladores podría crecer en los próximos años por la sustitución de tuberías de plomo, ya que a partir de enero de 2028 la Unión Europea reducirá el límite de plomo permitido en el agua de consumo de 10 a 5 microgramos por litro. Asimismo, la Unión Europea quiere alcanzar los 60 millones de bombas de calor instaladas antes de 2030, un objetivo para el que serán necesarios 1,2 millones de instaladores adicionales.