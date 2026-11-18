Frente Amplio ha presentado su programa de cara a las elecciones del 29-N. Una de las medidas más comentadas es la que propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros por heredero. La propuesta establece un tipo marginal del 100% para las herencias que superen los 10 millones por persona, un 50% para las herencias entre los 800.000 euros y los 5 millones, y un 75% para aquellas comprendidas entre los 5 y los 10 millones de euros.

Ante esta polémica medida, uno de los personajes públicos que ha decidido pronunciarse en contra ha sido Marcos Llorente. «Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones», ha señalado en redes sociales.

El comentario del ministro Bustinduy

En la red social X, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, respondía a un titular de un medio que mencionaba la reacción del futbolista. «Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles» y añadía: «Son recurso para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común».

Llorente ha respondido en Instagram con un comunicado. «Querido Pablo, no voy a entrar a valorar el odio que tienes dentro porque estaría horas, pero vamos a ir por partes. Si de algo carece tu propuesta de limitar a 10 millones las herencias, es precisamente de sentido común», ha señalado al respecto. El futbolista acusa al ministro de «disfrazar» la medida como «una simple subida de impuestos».

Llorente es fulminante con su veredicto acerca de la medida: «Estamos hablando de que el Estado robe o se apropie, como quieras verlo, de una parte del patrimonio que una persona ha construido durante toda su vida y que quiere dejar a sus hijos».

Insiste en que «hacer política con el dinero de los demás es muy fácil» y destaca que lo verdaderamente complejo es «crear riqueza, levantar empresas, asumir riesgos, generar empleo y construir un patrimonio». Destaca lo complicado que es y más en España por presión fiscal, todo tipo de «trabas» y otras dificultades.

El lateral español apelaba al interés de conseguir votos por parte de «todos» los partidos políticos, «lanzando promesas bonistas como que todo ese dinero irá destinado a sanidad y educación». «Pero sabemos que una cosa es lo que se promete y otra muy distinta lo que acaba sucediendo. Antes de pedir más dinero a los ciudadanos, estaría bien demostrar que sabéis gestionar correctamente el que ya recaudáis», reza el comunicado.