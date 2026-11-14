Frente Amplio exige el voto para «quitarle el dinero a los ricos» con la sanidad como burdo pretexto

La coalición de extrema izquierda Frente Amplio, durante un mitin en Sevilla este sábado, ha vuelto a recurrir a la confrontación social al enfrentar a pobres con ricos. Su plan recae en endurecer el modelo fiscal a las rentas más altas, con el pretexto de que lo recaudado irá destinado a «salvar la sanidad».

La candidata a la presidencia del Gobierno por esta formación, Ada Colau, ha protagonizado un mitin cargado de consignas sectarias y dirigido a promover la subida masiva de impuestos a los ricos para financiar la sanidad pública. Durante su intervención, ha asegurado que busca «garantizar para todo el país, para Andalucía y para todo el país, que esa sanidad pública fuerte no se toque y, al contrario, aumente sus recursos». Para lograrlo, la solución que plantea es «subir los impuestos a los ricos», una medida con la que, además, fortalecería las pensiones a su juicio.

En su discurso, la líder de los Comuns ha expresado que su partido quiere que la sanidad tenga financiación suficiente y que se acaben las listas de espera, afirmando que la solución es «subir los impuestos a los ricos». Asimismo, sostiene que la respuesta para ellos, para solución a la falta de personal sanitario, pasa exclusivamente por aumentar esta carga impositiva. Luego la líder de extrema izquierda ha arremetido contra lo que denominó «los señoritos de derechas», una afirmación con la que busca justificar una agresiva redistribución forzosa de la riqueza que los expertos económicos ya tildan de «suicidio financiero».

Por otra parte, Ada Colau ha indicado que pueden ganar las elecciones al afirmar que son la «mayoría social trabajadora», manifestando además que los trabajadores votarán por su formación. Que pueden dar una gran sorpresa para liderar un gobierno progresista: «Nos quieren deprimidas pensando que no hay nada que hacer, recordad que somos mayoría y que, a lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha hecho historia».