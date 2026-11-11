Marcos Llorente estalla tras el acoso de unos piquetes a un anciano: «¿Qué cojones nos está pasando? Menudo país…»

Marcos Llorente ha estallado a través de sus redes sociales tras compartir un vídeo que se ha hecho viral y en el que aparecen unos piquetes acosando a un anciano para que se marche de una cafetería durante la huelga general llevada a cabo este miércoles 11 de noviembre.

Un hecho que ha ocurrido en la mañana de este miércoles en Barcelona. Los piquetes entraron en la cafetería sobre las 11:00 horas con la misión de que el establecimiento cerrase. En su afán por conseguirlo, los piquetes acosaron a las personas que estaban dentro consumiendo para que abandonaran el sitio. Entre ellos estaba un anciano que fue acosado hasta que se marchó de la cafetería.

Tras ver los hechos en redes sociales, Marcos Llorente ha estallado y ha escrito un extenso mensaje en redes sociales sin dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo: «Y yo me pregunto. ¿A qué punto hemos llegado como sociedad? ¿Qué cojones nos está pasando? ¿Cómo se nos ha ido tanto la cabeza? ¿Dónde ha quedado el respeto por los demás? ¿Dónde está la libertad de cada uno para vivir sin que otros tengan que imponerle nada?».

«Podemos pensar diferente, tener distintas ideas, defender lo que queramos. Pero el respeto y la convivencia deberían estar por encima de todo. Menudo país estamos dejando. Pero, sobre todo, menuda sociedad en la que van a crecer nuestros hijos», añadió un Llorente bastante enfadado.

«¿Qué futuro estamos construyendo? Ojalá estemos a tiempo de recuperar algo tan básico como el respeto, la educación, la libertad y el sentido común. España me das miedo», culminó en su extenso mensaje un Marcos Llorente muy enfadado tras lo ocurrido en nuestro país durante esta huelga general.