Marcos Llorente explota: «¿De verdad estáis tan enfermos con la política para no pedir responsabilidades?»

Marcos Llorente ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales por el grave accidente de tren sufrido en Urda el pasado miércoles 28 de octubre. El jugador del Atlético de Madrid, tras un primer mensaje, ha llamado al sentido común de nuevo con una extensa publicación.

El terrible acontecimiento ocurrido en la provincia de Toledo llevó a varios futbolistas a alzar la voz en sus redes, y Llorente ha sido uno de los protagonistas, con unas palabras que llaman a mirar más allá de lo político.

“¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado u otro?”, comenzó en su storie el lateral derecho campeón del mundo.

“Os pasáis el día peleando por políticos que ni os conocen, defendiendo lo indefendible porque lleva vuestro color político”, continuó Llorente en su mensaje en Instagram. “Parece que importa más quién tiene razón políticamente que lo que está pasando. Y así nos va”, dejó de manera contundente.

“¿Todavía no os dais cuenta de que a mí la política me la suda? Podéis etiquetarme de lo que queráis, me entra por un oído y me sale por otro, por no decir una burrada”, dijo Llorente tras la tragedia en Urda.

“Cuando hablamos de más de 100 muertos en nueve menos de nueve meses, lo mínimo que podemos exigir es que las cosas se hagan bien y que quien corresponda dé explicaciones y asuma las responsabilidades”, prosiguió el defensa del Atlético de Madrid.

Llorente exige responsabilidades tras lo de Urda

“Y decir que exigir responsabilidades es faltar el respeto a las víctimas es confundirlo todo. El respeto a las víctimas no consiste en callarse”, explicó Llorente. “Vosotros seguid peleándoos entre izquierda y derecha como si os fuera la vida en ello”, continuó.

“Mientras tanto, quienes pagamos las consecuencias somos nosotros y quienes deberían rendir cuentas están tranquilos. Qué pereza esta España”, cerraba Marcos Llorente en un duro comunicado.

El futbolista ha sido criticado últimamente en redes sociales y ha querido expresar su malestar con ello y su opinión sobre uno de los accidentes más graves de la historia del transporte español.