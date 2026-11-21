A apenas unos días de las elecciones generales del 29 de noviembre y con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo aún reciente, el empresariado balear mira el nuevo escenario político con la expectativa de recuperar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el diálogo social.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, analiza los principales retos que afronta el tejido empresarial de las Islas: la pérdida de productividad y rentabilidad, la falta de trabajadores, las dificultades de acceso a la vivienda y la necesidad de avanzar hacia un modelo económico basado en el valor y no en el volumen. También reclama que el futuro Gobierno sitúe a las empresas en el lugar que les corresponde y tenga en cuenta las singularidades de Baleares.

Pregunta.- ¿Qué esperan del Gobierno que salga del 29 de noviembre?

Respuesta.- El próximo fin de semana se celebran unas elecciones generales muy importantes para todos los españoles, para todo el país y, por supuesto, también para los empresarios. Desde el punto de vista empresarial, esperamos que, con el Gobierno que surja, podamos recuperar la estabilidad y el diálogo social, hoy absolutamente roto. Como dije en la Gala CAEB hace unos días, la nueva etapa que se abrirá tras el 29-N debe volver a situar al empresario en el lugar que se merece, ofreciendo principalmente estabilidad legislativa y presupuestaria, garantizando la seguridad jurídica y respetando un diálogo social real, como marca la Constitución.

P.- ¿Se han sentido maltratados por este Gobierno de Pedro Sánchez?

R.- No se trata de si nos hemos sentido maltratados o no. Obviamente, como digo, el diálogo social se ha roto porque el Gobierno ha tomado decisiones de forma unilateral o bilateral, contando solo con los sindicatos, sin tener en cuenta la situación de cientos de miles de empresas. Crear una empresa y dar empleo merece respeto. No podemos ser útiles cuando contratamos o recaudamos y convertirnos en sospechosos cuando pedimos condiciones para mantener la actividad empresarial. España necesita que se valore y proteja al ciudadano, al trabajador y también al empresario. Esto es lo que queremos y merecemos como generadores de empleo y progreso para la sociedad.

P.- Baleares ha liderado el crecimiento económico y del empleo en España en los últimos ejercicios, pero los empresarios advierten de una pérdida de rentabilidad y productividad.

R.- Así es. El año pasado, Baleares finalizó con un crecimiento anual del 3,3 %, según datos de la Fundación Impulsa. Pese a una leve tendencia desaceleradora, ya iniciada en 2025, nuestra economía goza de buena salud, como ha venido demostrando durante este 2026, de nuevo con récords de empleo. Aunque nuestra economía se expande ahora durante los trimestres más alejados del verano, los márgenes empresariales se estrechan en algunos segmentos, los costes laborales y energéticos siguen siendo elevados y las infraestructuras y los servicios públicos se enfrentan a tensiones crecientes en temporada alta.

Sin embargo, este avance y la buena salud de la que goza nuestro mercado laboral no ocultan que el gran hándicap de nuestras empresas es la productividad, que lleva cayendo desde hace años en Baleares y en el resto del país. Necesitamos que las empresas crezcan, sean rentables y estables, algo que también se consigue ampliando plantillas para evitar la vulnerabilidad ante situaciones inesperadas o tiempos adversos. También hay que tener en cuenta la falta de trabajadores, que se ha incrementado y extendido entre la mayor parte del tejido empresarial balear tras la pandemia y que es uno de los motivos que explican la pérdida de productividad y competitividad de las empresas. La falta de trabajadores provoca que muchas pequeñas y medianas empresas tengan que cerrar por no poder asumir toda la producción o, simplemente, por falta de relevo generacional.

P.- A pesar de las cifras de empleo, sigue existiendo una brecha notable entre la oferta formativa y las necesidades de las empresas (oficios tradicionales, perfiles digitales, logística). ¿Cómo se puede acelerar la integración de la FP Dual en las pymes de las Islas?

R.- La formación es vital para mejorar nuestra productividad. En CAEB tenemos claro que la formación es uno de los ámbitos preferenciales, imprescindibles y transversales para el crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Para los empresarios, la formación tiene una importancia estratégica; no es simplemente un servicio más ligado a nuestros negocios. La formación está ligada al talento, la productividad y la competitividad empresarial, tres de nuestros grandes retos y ejes estratégicos. Desde la patronal trabajamos en la integración de la formación en general, también de la FP Dual, en las pymes, a través de jornadas y diferentes eventos que organizamos y difundimos. En ellos detectamos precisamente las diferencias entre las competencias que necesita el tejido productivo y las que proporciona el sistema formativo. Debemos adecuar los estudios a las necesidades del mercado, a las vacantes y a los perfiles que requieren nuestras empresas.

Además, desde CAEB tenemos diferentes líneas de trabajo que impulsan la Formación Profesional y la FP Dual, como los encuentros con orientadores educativos, enfocados a conectar educación y empresa para mejorar la orientación profesional de los jóvenes y acercarla a la realidad del mercado laboral. Asimismo, como ejemplo de colaboración público-privada, recabamos, a través de nuestras asociaciones, las necesidades de perfiles profesionales para la confección de la oferta formativa de FP del curso siguiente. Esta información la trasladamos periódicamente a la Dirección General de FP del Govern balear.

P.- El debate sobre los límites del crecimiento y la capacidad de carga está sobre la mesa. Solo faltan Mallorca y Menorca, pero el resto de las islas ya está limitando la entrada de vehículos. ¿Qué papel deben jugar las empresas en la gestión del éxito turístico y en la convivencia con los residentes?

R.- Creo, sin riesgo a equivocarme, que fuimos de los primeros en hablar, hace ya algunos años, de cambiar volumen por valor, dado que, como territorio limitado, es imposible seguir creciendo indefinidamente. Somos conscientes de que Baleares atraviesa un momento de enorme complejidad. Y, como actor principal, el tejido empresarial tiene una gran responsabilidad en la construcción de nuestro futuro a corto, medio y largo plazo. Compartimos la preocupación social y defendemos que la transformación del modelo económico en el que estamos inmersos debe vincular el crecimiento y el progreso económico con la mejora de la calidad de vida de los residentes. Para lograrlo, hay dos pasos imprescindibles: Baleares necesita vivienda asequible e infraestructuras dimensionadas para su población real.

P.- El precio del alquiler y la compra de vivienda en Baleares se han convertido en el principal cuello de botella para la contratación. ¿Hasta qué punto la falta de vivienda está frenando la inversión privada y la operativa diaria de las empresas?

R.- La vivienda es, probablemente, la mayor preocupación social y la principal causa del malestar general, no solo como necesidad de primer orden para iniciar un proyecto de vida, sino también porque forma parte del futuro de nuestras empresas: sin un lugar donde vivir, resulta difícil atraer profesionales o iniciar proyectos. Desde hace años reclamamos un plan de vivienda a largo plazo, ágil, sin trabas burocráticas y sin decretos improvisados que generan inseguridad jurídica. Es intolerable que las licencias de obra se eternicen. Desde las asociaciones del sector integradas en CAEB (constructores, promotores y agentes inmobiliarios), hemos contribuido a la elaboración de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de la Ley de proyectos residenciales estratégicos, aprobadas en esta legislatura, con propuestas para aumentar la oferta asequible y agilizar los procedimientos. Estas medidas paliarán la falta de oferta, pero sus efectos no serán inmediatos.

P.- Desde el Govern balear se han puesto en marcha medidas extraordinarias de vivienda protegida y reconversión de locales. ¿Considera que estas iniciativas son suficientes o hace falta mayor seguridad jurídica para sacar más inmuebles al mercado?

R.- Las normas aprobadas esta legislatura que he señalado permitirán aumentar la oferta residencial con más flexibilidad y con la posibilidad de construir con mayor altura y densidad allí donde sea viable. Pero también es crucial incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado y reforzar la seguridad jurídica, no solo de los inquilinos, sino también de los propietarios. Si los dueños de las viviendas vacías se sienten confiados y respaldados por la normativa vigente, estamos convencidos de que miles de pisos ampliarán la oferta actual, hoy totalmente insuficiente. La vivienda necesita una política propia, estable y ambiciosa.

P.- El debate sobre la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales sin merma salarial genera inquietud entre los empresarios. ¿Qué impacto estiman desde CAEB que tendría esta medida en el tejido balear?

R.- La reducción de la jornada laboral es otro tema que el Gobierno central ha venido planteando recurrentemente durante esta legislatura. Desde CAEB, alineados con CEOE y CEPYME, no nos oponemos a que se negocie este tipo de medidas, pero sí rechazamos que se impongan por ley sin acuerdo con las organizaciones empresariales, y mucho menos en campaña electoral. Consideramos que reducir la jornada a 37,5 horas semanales mediante una imposición legal puede perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, porque conllevaría un aumento de los costes laborales, una pérdida de productividad, dificultades añadidas para los negocios con plantillas reducidas y problemas en sectores turísticos: la hostelería, la restauración, el ocio y los hoteles necesitan una elevada presencialidad. A ello se suma el ya comentado problema de la falta de personal.

En cualquier caso, no nos oponemos a negociar una reducción de jornada, siempre que se haga dentro del diálogo social. Consideramos que se deben adaptar las jornadas a cada sector y empresa, introducir una mayor flexibilidad horaria, así como respetar la negociación colectiva y los convenios. De hecho, muchos convenios colectivos firmados en los últimos tiempos ya contemplan la citada reducción de jornada.

P.- Como miembro del Comité Ejecutivo de CEOE y vicepresidenta de CEPYME, ¿cuáles son las principales batallas que Baleares está librando en Madrid para que se reconozcan sus singularidades?

R.- Como miembro del Comité Ejecutivo de CEOE y vicepresidenta de CEPYME, mi principal objetivo es situar a Baleares en el lugar que le corresponde dentro del conjunto del tejido empresarial nacional. Además de luchar por nuestras singularidades insulares, estamos trabajando para que las empresas de Baleares puedan expandirse a nivel nacional e internacional, así como para favorecer la llegada de inversiones a nuestro archipiélago. Un ejemplo de este compromiso es la reciente jornada que celebramos el pasado 5 de octubre en CEOE, en Madrid, con el objetivo de promover proyectos de alto impacto e interés, así como facilitar el acceso a oportunidades de financiación y desarrollo estratégico. Desde mi llegada a CAEB, hace 12 años, hemos dado un impulso muy importante a nuestra presencia en las patronales nacionales, porque consideramos estratégico que el tejido empresarial balear esté representado allí donde se tratan los asuntos de máximo interés para la protección, el desarrollo y el crecimiento de cualquier iniciativa empresarial.