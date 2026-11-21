Las 210 licencias temporales de taxi de Palma para reforzar el servicio en el verano de 2027 no podrán trabajar en el puerto ni aeropuerto ni en las zonas de Can Pastilla y Playa de Palma.

Las licencias temporales permitirán prestar servicio con origen en los municipios de Palma y Marratxí, sin perjuicio de las autorizaciones que pueda conceder el Govern para operar fuera de este ámbito.

Las autorizaciones tendrán vigencia del 1 de mayo al 15 de octubre de 2027, aunque el Ayuntamiento podrá ampliar el periodo hasta el 31 de octubre.

El procedimiento establece la preferencia de los titulares de licencias ordinarias de taxi de Palma, a quienes se reserva el conjunto de las autorizaciones.

En caso de que no se cubran todas las plazas, las restantes podrán adjudicarse a trabajadores asalariados del sector que cumplan los requisitos establecidos. También se reserva un 5 % de las licencias para vehículos adaptados, con el fin de garantizar la atención a las personas con movilidad reducida durante la temporada turística.

Entre los requisitos para participar figuran disponer del permiso municipal de taxista de Palma en vigor, cumplir las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y acreditar la capacidad profesional, económica y de honorabilidad exigida por la normativa.

La adjudicación se realizará mediante un sistema de puntuación que tendrá en cuenta la antigüedad profesional y las características de los vehículos. Se valorará especialmente la incorporación de vehículos de cero emisiones y ECO, que podrán obtener hasta cinco puntos en función de su antigüedad. También se tendrán en cuenta los vehículos con distintivo ambiental C y aquellos con capacidad para nueve plazas.

Los vehículos adscritos deberán estar homologados para el servicio municipal de taxi y tener una antigüedad máxima de diez años desde su primera matriculación.

Las autorizaciones tendrán carácter personal, serán intransferibles y no podrán ser objeto de arrendamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), que tuvo lugar el 19 de noviembre.

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Palma o en cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía, utilizando los modelos disponibles en la web del área de Mobilitat, mobipalma.mobi. Una vez finalizado el plazo, el Ajuntament publicará una lista provisional de admitidos y abrirá un periodo de tres días hábiles para subsanar solicitudes o presentar alegaciones.