Un macabro descubrimiento ha sacudido Sant Antoni (Ibiza) tras la aparición de un cráneo y un pie humanos en el hueco de un elevador de un edificio situado en el número 6 de la calle General Balanzat. El hallazgo, que se produjo durante la pasada noche, ha activado una investigación policial para esclarecer el origen de los restos y las circunstancias en las que acabaron en el inmueble.

El descubrimiento ha movilizado a efectivos policiales hasta el céntrico edificio, donde la zona permanece intervenida después de localizar los restos humanos en el espacio del elevador que permite salvar las escaleras del portal. El lugar ha sido acordonado mientras se llevan a cabo las primeras actuaciones.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos se encuentran bajo investigación. En las pesquisas participan agentes de la Policía Judicial de Ibiza y Palma, y también se han trasladado miembros especializados de Criminalística, que trabajan para recabar pruebas y tratar de esclarecer lo sucedido.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que aparecieron los restos, su posible procedencia o cuánto tiempo podrían haber permanecido en el lugar. Tampoco ha trascendido información sobre la identidad de la persona a la que pertenecerían, por lo que la investigación continúa abierta.

El inmueble se encuentra en la calle General Balanzat, una vía céntrica de Sant Antoni que conecta el entorno del paseo marítimo con la zona de ses Variades y el West End. El acceso donde se ha producido el hallazgo corresponde a un espacio cerrado que conduce al portal del edificio.

La aparición de un cráneo y un pie humanos en pleno casco urbano de Sant Antoni ha provocado un enorme desconcierto ante un suceso que, por ahora, está rodeado de incógnitas. Los investigadores tratan de determinar el origen de los restos y esclarecer qué ocurrió, mientras las actuaciones policiales continúan en marcha.