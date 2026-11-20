Alberto Núñez Feijóo ha salido del debate electoral como claro ganador, tras vapulear a un Pedro Sánchez al que no han podido defender ni los referentes de la izquierda mediática española. El líder de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los más contundentes con un presidente del Gobierno derrotado desde el minuto uno de cara a cara, mientras que comunicadores como Alán Barroso o Antonio Maestre se han sumado a otras personalidades izquierdistas, caso de Gabriel Rufián, que dicen no entender el debate que ha planteado el candidato del PSOE.

Rufián, siempre activo en las redes sociales, ha dejado claro que Núñez Feijóo ha derrotado a Sánchez en el cara a cara de este jueves. «Si Feijóo te come así en un debate, es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. «O las dos», ha publicado el líder de ERC, muy duro con su socio parlamentario tras caer derrotado ante el candidato del Partido Popular para el 29-N.

Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos. #CaraACara2026 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 19, 2026

Ramón Espinar, ex diputado de Podemos, se ha percatado desde el comienzo del debate de que Pedro Sánchez tenía las de perder con su planteamiento. «Feijóo ha salido con todo», ha reconocido Espinar, que ha realizado un símil tenístico al decir que «El Perro», en referencia a Sánchez, estaba «pasando bolas».

«Feijóo es una ametralladora, el Perro va con una bala pero será la buena», confiaba el podemita, que se ha escudado en un «último minuto muy bueno», en su opinión, de Sánchez, después de otro tuit en el que reconocía que el socialista no había llegado al cara a cara.

Feijóo ha salido con todo. El Perro está pasando bolas. Feijóo es una ametralladora, el Perro va con una bala pero será la buena. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 19, 2026

Alán Barroso, comunicador y referente de la izquierda en redes sociales, ha sido uno de los más duros con Sánchez, sobre el que no entendía por qué le estaba pasando «lo mismo de 2023». «Es increíble que él y su equipo vuelvan a cometer el mismo error cuando ya sabían a lo que se enfrentaban. No deja de repetir datos incomprensibles mientras Feijóo lo mira con sorna», ha añadido, finalizando con una frase resumen de su mensaje publicado en X. «Tiene delito no poder plantarle cara al anatop at», ha dicho.

A Sánchez le está pasando lo mismo de 2023. Es increíble que él y su equipo vuelvan a cometer el mismo error cuando ya sabían a lo que se enfrentaban. No deja de repetir datos incomprensibles mientras Feijóo lo mira con sorna. Tiene delito no poder plantarle cara al anatop at. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 19, 2026

Antonio Maestre, por su parte, ha tildado de «completamente incomprensible» el debate de Sánchez. «Desubicado, descolocado y fuera de sitio», ha comentado el periodista, ya después de una hora de debate. «No se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa», ha añadido Maestre, minutos después.

No se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 19, 2026

Por último, Lisandro Bregant ha señalado al equipo de Sánchez, del que afirma que «preparó el debate sin estrategias para salir del encuadre de auditoría de su gobierno». Asimismo, plantea como «interesante» que el jefe del Ejecutivo se victimizara «con estrategia», pero «Feijóo no le regaló eso», reconoce.