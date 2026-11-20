Dicen los expertos que los debates de ahora ya apenas mueven un voto. Una suerte para Sánchez, después de que lo hemos visto esta noche. En los siete anteriores debates a los que los españoles han asistido en democracia, ningún candidato había salido tan zarandeado como Sánchez este jueves, con toda su soberbia y altivez innata reducida casi a un balbuceo permanente.

Salió en tromba el candidato del PP. «El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España». Y vengó al Rajoy de 2015: «España necesita un presidente decente y usted no lo es».

Intentó Sánchez levantarse de la lona. «España está mucho mejor que en 2018». Pero era incapaz de mantener la mirada a su adversario, tartamudeaba más que Broncano y Feijóo no le dejaba tiempo para recuperar el oxígeno. «Usted conoce más a Jésica y Andrea que a Maricarmen», le soltó.

Si el PSOE pensó que el clamor por la vivienda determinaría la campaña a su favor, Feijóo supo cómo zafarse en el debate, sin necesidad de levantar el tono ni caer en aspavientos. «Hay más pisos en los sumarios de la corrupción que los que usted ha edificado».

Incapaz de recuperar el resuello, el subconsciente traicionó al presidente. «No deroguen una buena ley», le imploró Sánchez a Feijóo sobre los decretos de la vivienda, dando por asumido que abandonará La Moncloa tras las elecciones.

Ni siquiera en el bloque económico pudo el líder del PSOE presumir de crecimiento. «El PIB no se come», le cortó Feijóo para poner en la mesa las necesidades de familias y ciudadanos comunes por encima de la macroeconomía.

Vino el primer descanso para unos minutos publicitarios. Nada cambió después. Empeoró para el candidato que aspira a seguir como presidente. «¿Si un familiar suyo hubiera muerto en los trenes, se hubiera puesto a bailar a las 48 horas?», preguntó el líder del PP. Sánchez bajó la cabeza y pidió perdón: «Es un dolor que llevaré conmigo toda mi vida».

Era el bloque de los servicios públicos. Feijóo no cesó en su ofensiva. «Voy a sustituir por ingenieros a los hooligans con twitter», en referencia al ex ministro Puente. Y no se privó de poner la guinda: «He estudiado en la universidad pública, usted en una privada».

El debate sobre la corrupción dejó otro de los momentos de la noche. «¿Quién le pagó las primarias?», preguntó Feijóo a su adversario. Sánchez no contestó. Ni siquiera intentó salirse por peteneras, algo en lo que es un auténtico maestro. El silencio fue clamoroso. Un «el que calla otorga» que no pasó inadvertido para nadie y del que Sánchez no se recuperó pese a rescatar del argumentario esa afirmación sin pruebas, que es la de que «el PP es el partido más corrupto de Europa».

El combate llegaba al KO. Y Feijóo levantó el brazo victorioso sin jactancia alguna: «Sé gobernar, yo sí cumplo».

Al equipo de Sánchez no le quedó más remedio que ponerse a trabajar entonces en la posverdad que sigue a todo debate electoral. Y negaba la derrota, explicando que lo que Sánchez había puesto en práctica es la estrategia de «la refutación con altura: mantener la calma ante la agresividad y responder a las falsedades con hechos». Dicen que fue lo que hizo Obama para ganar a McCain en 2008.

No parece que fuera lo que vieron los españoles anoche. Ni siquiera los que nunca votarán al PP. «Si Feijóo te come así en un debate, es que o no te lo has preparado o es que está mal asesorado», concluyó Gabriel Rufián.