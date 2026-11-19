España tiene varias ciudades en las que basta con ponerse a caminar unos minutos para darnos cuenta que tienen siglos de historia. Y entre estas, Toledo, Córdoba, Salamanca o Segovia suelen aparecer entre las primeras cuando se buscan destinos monumentales. Sin embargo Lonely Planet ha puesto esta vez el foco en otra capital española. La conocida editorial de viajes acaba de incluir a León entre los lugares que recomienda descubrir en 2027 y es de hecho, la única ciudad de nuestro país que ha conseguido entrar en su selección internacional.

León forma parte de Best in Travel 2027, una lista que reúne 25 destinos y otras 25 experiencias repartidas por todo el mundo. La editorial busca este año lugares que permitan bajar el ritmo, evitar algunas de las grandes concentraciones turísticas y viajar de una manera algo más pausada. En ese recorrido aparece una ciudad que Lonely Planet destaca por su patrimonio, su relación con el Camino de Santiago y una vida que continúa girando alrededor de su casco histórico.

La ‘única’ ciudad española recomendada para viajar en 2027

La capital leonesa comparte la selección europea con el Véneto, en Italia; Dessau, en Alemania; Skanör-Falsterbo, en Suecia, y Šibenik, en Croacia. Son destinos bastante diferentes entre sí, pero responden a esa búsqueda de lugares en los que todavía resulta posible combinar patrimonio, cultura y una experiencia menos condicionada por las grandes masas de visitantes.

Lonely Planet define León como una ciudad con una fuerte personalidad histórica y la presenta como una alternativa a otros puntos españoles sometidos a una mayor presión turística. Su pasado medieval, la arquitectura gótica y su posición dentro del Camino Francés explican buena parte de la elección. La propia guía coloca a León además en el primer puesto de su selección de lugares que visitar en España en 2027, destacando precisamente esa mezcla de monumentos y ambiente urbano pero además, el Camino de Santiago atraviesa León antes de continuar hacia Galicia y el año que viene esa vinculación tendrá todavía más protagonismo, ya que será Año Jacobeo, al coincidir el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, en domingo.

Una catedral que explica buena parte de su fama

Uno de los lugares que mejor resume el atractivo monumental de León es su catedral. Santa María de Regla es una de las grandes construcciones del gótico español y resulta especialmente conocida por sus vidrieras, que ocupan alrededor de 1.800 metros cuadrados y convierten la luz en uno de los elementos principales del interior del templo. Y a poca distancia aparece otro de los grandes conjuntos históricos de la ciudad, la Real Colegiata de San Isidoro. En su interior se encuentra el Panteón Real, cuyas pinturas románicas han llevado a que sea conocido habitualmente como la «Capilla Sixtina del románico».

Pero León no se queda sólo en su pasado medieval ya que sus murallas recuerdan también su origen romano, mientras que Casa Botines introduce en pleno centro una obra de Antoni Gaudí. A ello se suma el antiguo convento de San Marcos, uno de los edificios renacentistas más reconocibles de la ciudad, y el MUSAC para quien quiera dejar por unas horas las piedras antiguas y acercarse al arte contemporáneo.

El Barrio Húmedo y otra forma de conocer León

Recorrer León tampoco exige convertir la visita en una sucesión de monumentos. Buena parte de su atractivo está precisamente en que el casco histórico se puede caminar con facilidad y permite pasar de la catedral a una plaza, de allí a una calle estrecha y terminar poco después entrando en alguno de sus bares.

El Barrio Húmedo es probablemente el nombre que más se repite cuando se habla de salir a comer o tomar algo en la ciudad. Alrededor de la Plaza Mayor y la Plaza de San Martín se concentran bares y restaurantes donde las tapas forman parte de la manera de entender León. Morcilla, cecina, embutidos y vinos de la provincia aparecen de forma habitual junto a propuestas más actuales. Y al otro lado de la calle Ancha está el Barrio Romántico, que en los últimos años también ha ganado peso dentro de las rutas gastronómicas. Esa combinación entre patrimonio y vida cotidiana es precisamente uno de los aspectos que Lonely Planet señala cuando recomienda la ciudad.

Los otros destinos que Lonely Planet recomienda para 2027

León no está sola en una lista que obliga a recorrer prácticamente todo el planeta. Entre los destinos elegidos aparecen Okinawa, en Japón; Rabat, en Marruecos; Omán; Nueva Caledonia; Nuevo México, en Estados Unidos; Quebec, en Canadá, o Bariloche y la región de los Lagos, en Argentina.

La selección se completa con otras 25 experiencias en las que Lonely Planet propone desde recorrer la Ruta de Napoleón en Francia hasta navegar por las islas Eolias de Italia o caminar por St Cuthbert’s Way, entre Escocia e Inglaterra. En España, sin embargo, la mirada de la guía para 2027 se queda en León. Una ciudad suficientemente pequeña para recorrer buena parte de su centro a pie, pero con una concentración de historia, arquitectura y gastronomía que explica que haya conseguido hacerse un hueco entre los destinos internacionales del próximo año.