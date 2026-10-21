Carmen Planas seguirá en el Comité Ejecutivo de CEOE y como presidenta de la Comisión de RSE de la patronal nacional
La presidenta de la CAEB seguirá además como vicepresidenta de CEPYME
La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, se mantiene en el nuevo Comité Ejecutivo de la CEOE dado a conocer este miércoles tras la celebración de la Junta Directiva de la patronal nacional celebrada en Madrid.
La patronal balear seguirá en los órganos de representación empresarial nacional, ya que además Carmen Planas sigue como vicepresidenta de CEPYME. Además de seguir formando parte del Comité Ejecutivo, Panas también se mantiene como presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE.
Las vicepresidencias de CEOE se mantienen sin variación. Además de la vicepresidencia nata que corresponde a CEPYME y que encarna su presidenta, Ángela de Miguel, se ha reelegido al presidente de CEIM, Miguel Garrido, como vicepresidente primero.
Les acompañarán Lorenzo Amor, presidente de ATA; Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Javier González de Lara, presidente de CEA; Vicente Lafuente, presidente de CEV; Julián Núñez, presidente de Seopan; Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball; Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Íñigo Fernández de Mesa y María Helena Antolin.