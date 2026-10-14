La CAEB ofrece colaboración al Govern y reitera la necesidad de impulsar nuevas medidas ante la escalada de la inflación

El Govern balear ha mantenido este miércoles una nueva ronda de contactos con los agentes sociales y los sectores económicos de las Islas con el objetivo de analizar la situación económica derivada del aumento de la inflación. En ella, la CAEB reitera las propuestas empresariales ya trasladadas en primavera, valorando positivamente las ayudas aprobadas hasta ahora e insistiendo en la necesidad de impulsar nuevas medidas que respondan a la evolución de la situación.

Carolina Quetglas, vicepresidenta de la CAEB, ha participado en la reunión celebrada en la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, donde ha mostrado la plena disposición de la patronal balear a colaborar con el Ejecutivo autonómico, organizando cuantas reuniones sectoriales sean necesarias, trasladando las necesidades y propuestas del tejido empresarial para definir las medidas que contribuyan a mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

Seis meses después de la primera reunión, la CAEB ha exhibido su preocupación ante el impacto económico de un conflicto que se ha intensificado. Ante la incertidumbre, la patronal ha asegurado que resulta necesario mantener el diálogo, evaluar las medidas adoptadas y seguir trabajando conjuntamente para dar respuesta a las necesidades del tejido productivo de Baleares.

«La situación continúa siendo compleja y se ha agravado en los últimos meses, especialmente por el incremento de costes energéticos, electricidad y carburantes, situando la inflación en el 5,1%. Las perspectivas apuntan a que esta presión sobre los precios podría mantenerse e intensificarse en octubre», ha señalado la CAEB en un comunicado.

Aunque en Baleares el buen comportamiento del sector turístico ha permitido amortiguar parcialmente el impacto económico, la patronal ha destacado la importancia de las medidas extraordinarias de apoyo adoptadas hasta ahora, así como la necesidad de analizar su alcance real, identificar posibles dificultades en su aplicación y estudiar nuevas actuaciones ante el empeoramiento de la situación.