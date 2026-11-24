Los Reyes han querido estar al lado de la infanta Margarita en unos días especialmente delicados para ella. Felipe VI y doña Letizia se desplazaron el pasado domingo hasta el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para visitar a la hermana menor de don Juan Carlos, que permanece ingresada desde hace aproximadamente una semana debido a una infección. Una visita marcada por el afecto y la cercanía con la que los monarcas quisieron acompañar a la duquesa de Soria durante su recuperación.

La presencia de los Reyes en el centro hospitalario ha sido uno de los gestos más significativos de estos últimos días para la familia. Según ha trascendido, ambos se mostraron especialmente cariñosos con la infanta y compartieron un rato con ella, trasladándole su apoyo en un momento en el que su estado de salud ha mantenido pendientes a sus seres queridos. Una muestra de que, más allá de sus compromisos institucionales, los vínculos familiares siguen ocupando un lugar importante en la vida de Felipe VI.

La visita se produjo en un momento en el que comenzaban a llegar noticias esperanzadoras sobre la evolución de Margarita. La infanta, de 87 años, había tenido que ser ingresada a consecuencia de una infección y, aunque inicialmente permaneció en la unidad de cuidados intensivos, pudo abandonarla hace unos días para continuar su recuperación en planta. Según las informaciones publicadas por Informalia, su evolución está siendo favorable y la infección ha comenzado a remitir.

El cariño de Felipe VI hacia la hermana del Rey Juan Carlos I

La relación entre el Rey y su tía ha estado marcada durante años por la cercanía y el cariño familiar. Doña Margarita, que siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado de la primera línea pública, ha sido una figura muy querida dentro del entorno familiar. Su vínculo con don Juan Carlos también ha sido especialmente estrecho, sobre todo desde el fallecimiento de la infanta Pilar en enero de 2020.

En este contexto, la visita de Felipe VI y doña Letizia adquiere un significado especial. Los monarcas quisieron acompañarla personalmente y mostrarle que cuenta con el respaldo de la familia en estos momentos. Un gesto que, según las informaciones conocidas, supuso también un estímulo durante su estancia hospitalaria.

Una evolución favorable que invita al optimismo

Mientras tanto, la atención continúa puesta en la recuperación de la duquesa de Soria. Tras dejar atrás la unidad de cuidados intensivos, permanece ingresada en planta, donde continúa recibiendo los cuidados necesarios. Si todo sigue según lo previsto, podría recibir el alta hospitalaria este miércoles y regresar a su domicilio.

Allí le esperan su marido, el doctor Carlos Zurita, sus hijos, Alfonso y María, y su nieto Carlitos, de nueve años, que han estado muy pendientes de ella durante estos días. La visita de los Reyes ha dejado una imagen especialmente significativa de apoyo y unión familiar. En un momento de preocupación por la salud de la infanta Margarita, Felipe VI y doña Letizia han querido estar cerca de ella, demostrando con su presencia el cariño que le profesan.