La infanta Margarita, ingresada de nuevo en el hospital por una infección

La infanta Margarita de Borbón ha sufrido un nuevo contratiempo de salud. La hermana menor del rey emérito Juan Carlos I se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece bajo supervisión médica debido a una infección. La tía del rey Felipe VI vuelve así a estar en el foco de la actualidad por motivos de salud, después de haber tenido que someterse recientemente a una intervención de las cuerdas vocales que le provocó una pérdida parcial y temporal de la voz. Una circunstancia que le impidió acompañar a su hermano en las regatas de Sangenjo y que ahora se suma a una nueva hospitalización que mantiene a su familia pendiente de su evolución.

El pasado 6 de marzo, la infanta Margarita cumplió 87 años en una celebración íntima y rodeada de sus seres queridos. A su lado estuvieron su marido, el doctor Carlos Zurita, y sus dos hijos, Alfonso y María. Una fecha especialmente significativa después de los problemas de salud que había atravesado a comienzos de año. La madre de María Zurita permaneció entonces ingresada durante diez días en la unidad de cuidados intensivos a causa de una neumonía. Tras recibir el alta, necesitó oxígeno domiciliario y tuvo que continuar con revisiones médicas periódicas, aunque poco a poco fue recuperando buena parte de su rutina habitual.

La noticia de su nuevo ingreso hospitalario se conoció en el programa Fiesta, donde la periodista María Eugenia Yagüe explicó que la hermana del rey emérito había sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón por una infección. «Está regular, está delicada en general», aseguró la periodista. Por su parte, otro de los colaboradores del espacio televisivo ofreció algunos detalles más sobre su situación: «Lleva varios días ingresada por una infección y, dentro de la gravedad, está perfectamente estable, rodeada de sus hijos, su marido y de la familia del rey».

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen de esta infección ni sobre las circunstancias concretas que han motivado su hospitalización. Tampoco se ha ofrecido información médica que permita conocer el alcance de su situación. Aunque las primeras noticias apuntan a que permanece estable y acompañada por sus familiares, habrá que esperar para conocer cómo evoluciona la salud de la infanta Margarita.