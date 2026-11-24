La costa de Mallorca ha recibido estos días una de esas visitas que no pasan desapercibidas. El Netto II, un superyate de 80 metros de eslora y con un diseño exterior especialmente llamativo, ha fondeado frente a Camp de Mar, en el municipio de Andratx, despertando la curiosidad de vecinos, turistas y paseantes. Su tamaño, su característico casco azul y el despliegue de lujo que esconde a bordo han convertido a la embarcación en uno de los grandes protagonistas de estos días en aguas mallorquinas. Entregado en 2026 por el astillero neerlandés Amels Yachting, este barco está valorado en unos 200 millones de dólares, aproximadamente 173 millones de euros, y pertenece a un empresario estadounidense del sector del juego. Una auténtica residencia flotante que reúne algunas de las instalaciones más exclusivas que se pueden encontrar en un yate privado.

Un superyate de 80 metros frente a Camp de Mar

La presencia del Netto II no ha pasado inadvertida en la costa andritxola. La embarcación ha fondeado a unos 600 metros de la costa de Camp de Mar, una distancia que permite contemplar con bastante claridad sus dimensiones y su particular diseño desde el paseo marítimo y la playa. La proximidad a tierra ha favorecido que numerosos curiosos se acercasen para fotografiarlo y observar de cerca uno de los superyates más llamativos que han visitado la zona.

Con 80 metros de eslora, el barco destaca por una silueta imponente y unas proporciones que lo sitúan entre las grandes embarcaciones de recreo de lujo. Fue entregado en 2026 por el astillero neerlandés Amels Yachting y su precio estimado ronda los 200 millones de dólares, una cifra que equivale a aproximadamente 173 millones de euros. Su propietario es un empresario estadounidense vinculado al sector del juego.

El Netto II también cuenta con unas prestaciones que le permiten realizar largas travesías. Puede alcanzar una velocidad máxima de 16,5 nudos y dispone de una autonomía aproximada de 5.000 millas náuticas, lo que le ofrece capacidad para recorrer grandes distancias sin necesidad de realizar paradas frecuentes para repostar.

Un casco azul y un interior inspirado en los casinos de los años sesenta

Uno de los elementos que más llaman la atención del superyate es su exterior. El diseño corre a cargo del reconocido diseñador Espen Øino, responsable de una silueta elegante en la que destaca especialmente el casco en un tono conocido como azul delfín. Este acabado le proporciona una identidad visual muy reconocible y lo diferencia de otras embarcaciones de grandes dimensiones que suelen frecuentar el Mediterráneo.

El interior, por su parte, fue diseñado por el estudio Sinot Yacht Architecture & Design, especializado en arquitectura naval y espacios de lujo. La propuesta combina amplitud, sofisticación y diferentes ambientes pensados para disfrutar de la vida a bordo sin renunciar a las comodidades de una residencia de alto nivel.

Entre sus elementos más singulares figura un bar de estilo speakeasy, inspirado en los casinos de la década de 1960. Se trata de un espacio con una estética propia que conecta directamente con el universo empresarial de su propietario y aporta un punto distintivo a las zonas sociales del barco.

Siete ‘suites’ para 14 invitados y una tripulación de 22 personas

El Netto II está preparado para recibir hasta 14 huéspedes, distribuidos en siete suites. Una capacidad relativamente reducida si se tiene en cuenta el tamaño de la embarcación, pero que responde a una de las principales características de los superyates privados: ofrecer espacio, intimidad y un servicio personalizado a quienes viajan a bordo.

Para atender a los invitados, el barco dispone de una tripulación de 21 personas, además del capitán. Un equipo encargado de cubrir todas las necesidades durante las travesías y de mantener en funcionamiento las numerosas instalaciones que incorpora la embarcación.

Entre sus principales atractivos destaca una piscina de 6,5 metros de longitud con fondo de cristal. Su diseño permite que la luz atraviese el agua y llegue a los espacios situados debajo, convirtiendo este elemento en uno de los detalles arquitectónicos más particulares del yate.

También cuenta con un beach club con apertura en tres de sus lados, una zona concebida para disfrutar del mar desde la propia embarcación. Este espacio amplía la superficie de contacto con el exterior y permite aprovechar mejor las jornadas de navegación o los fondeos en destinos mediterráneos.

Gimnasio, sauna, jacuzzi y hasta helipuerto

La oferta de instalaciones continúa con un gimnasio y una sauna, dos espacios destinados al bienestar de los huéspedes. A ellos se suma una amplia cubierta solárium equipada con jacuzzi, pensada para disfrutar del exterior con vistas al mar y disponer de diferentes ambientes de descanso.

El helipuerto es otro de los elementos que completan el equipamiento del Netto II. Una instalación que facilita los desplazamientos de su propietario y sus invitados sin depender exclusivamente de los accesos por mar.