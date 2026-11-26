Hay veces en las que escuchar consejos que forman parte de la sabiduría popular puede introducirnos en grandes aprendizajes. Está esa idea que defiende que puedes enfermar si no comes bien, algo que podría quedar en una anécdota repetida en la infancia para no dejar nada en el plato. De no ser porque hay algo más allá en esa afirmación. Lo cierto es que solemos asociar la alimentación saludable con la prevención de enfermedades, pero ¿qué hay de la importancia que esta tiene para la recuperación de pacientes? María Hernández-Alcalá y Elena Pérez, bioquímicas expertas en nutrición clínica, nutrición aplicada y salud pública, y fundadoras de Futurlife21.

Sus investigaciones más recientes muestran que una atención nutricional adecuada puede favorecer la recuperación funcional, reducir determinadas complicaciones y contribuir a disminuir las estancias hospitalarias y los reingresos. Su reciente participación, junto a la Secretaría General de Consumo, para la participación en la revisión de los criterios nutricionales para hospitales y residencias, nos ha servido como precedente para hablar con las expertas sobre el papel de la nutrición en la recuperación de los pacientes.

La relación recuperación-bienestar

Partimos de una base clara: la alimentación es la forma en que ponemos en marcha el organismo, la acción por la que introducimos el combustible con el que el cuerpo lleva a cabo las funciones básicas. Destacan que «alimentarse no es simplemente masticar y tragar», es muchísimo más. Diferencian en este punto entre lo que «comer y nutrirse». «Podemos comer suficiente cantidad y, sin embargo, no estar aportando a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita. Nuestro organismo funciona gracias a miles de reacciones bioquímicas en las que participan enzimas, muchas de las cuales necesitan vitaminas y minerales para funcionar correctamente», muchos de ellos son recursos que se incorporan en el organismo a través de la nutrición. «Lo que comemos proporciona a nuestro organismo los nutrientes y la energía que necesita para funcionar, repararse y vivir», aclaran.

Por ello es fundamental y, siguiendo esta lógica, las expertas defienden que existe una relación muy clara entre el estado nutricional de los pacientes y su recuperación. Cómo está nuestra microbiota, cómo funciona nuestro sistema inmunitario y si estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos son factores fundamentales para favorecer la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones». La evidencia científica es muy sólida en este sentido, pero es que, «además de ayudarnos a recuperarnos, llevar buenos hábitos alimenticios influye en nuestra energía, nuestras digestiones, el descanso, el estado de ánimo y nuestra salud a corto y largo plazo».

Priorizar la calidad del alimento

Y aún hay más. No es lo mismo alimentar a nuestro organismo con productos de escaso valor nutricional que ofrecerle alimentos variados, ricos en nutrientes y fibra; «por eso insistimos tanto en priorizar alimentos naturales o mínimamente procesados y reducir el consumo habitual de ultraprocesados, refrescos y productos ricos en azúcares añadidos», apuntan.

. Si queremos que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente y favorecer la recuperación después de una enfermedad o una intervención, «es fundamental aportar proteínas de calidad, vitaminas, minerales, grasas saludables y fibra, adaptando siempre la alimentación a las necesidades de cada paciente». Este cambio de mentalidad es un paso muy importante que ya forma parte de la sanidad pública. «Reconoce que la alimentación debe formar parte del cuidado de la salud, especialmente en lugares como hospitales y residencias, donde las personas pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad».

Pero hay un reto: demostrar que comer saludable no está reñido con comer rico. «No sirve de nada ofrecer un menú nutricionalmente estupendo si después los pacientes no se lo comen. Tenemos que conseguir que disfruten de la comida, que les resulte apetecible y que, además, no aumente el desperdicio alimentario».

La alimentación define tu estilo de vida

Hay un ejemplo práctico que nos comparten las expertas y que define la importancia del estilo de vida. «Hay personas que con 60 años se encuentran mejor que cuando tenían 40, precisamente porque han cambiado su estilo de vida. Comer bien, mantener la masa muscular haciendo ejercicio, dormir adecuadamente y cuidar nuestra salud mental y nuestras relaciones personales son pilares fundamentales para envejecer con calidad de vida».

Muchas veces no damos a la alimentación la importancia que merece. «Pensamos que comer es simplemente saciar el hambre, masticar y tragar, pero no somos conscientes de que lo que ponemos en nuestro plato acaba influyendo en nuestra biología». Nuestra alimentación puede influir en muchos aspectos de la salud: «en la composición de la microbiota, en el funcionamiento del metabolismo, en nuestra energía e incluso en aspectos relacionados con el estado de ánimo y el descanso». Por eso es tan importante cuidar lo que comemos y, sobre todo, formar a la población en hábitos saludables.

Añaden que dentro del planteamiento científico podemos encontrar argumentos que explican todo lo que podemos hacer para envejecer mejor. «Y para ello es fundamental aprender a cuidarnos, apoyarnos en profesionales bien formados y, sobre todo, encontrar una manera de comer sano y vivir de forma saludable que podamos disfrutar y mantener en el tiempo, incluso con los ritmos de vida tan acelerados que llevamos», remarcan.