TVE ya ha despejado una de las mayores incógnitas de su programación navideña: quiénes serán los presentadores de las Campanadas de 2026 con los que la televisión pública dará la bienvenida al año 2027. El encargado de desvelar el secreto ha sido Manu Sánchez durante la emisión en directo de El perro andaluz, cuando desde el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco formarán el trío encargado de retransmitir desde la Puerta del Sol los últimos minutos de 2026 y los primeros de 2027.

Con esta elección, la corporación pública completa los pilares principales de su oferta para la última noche del año. A principios de noviembre, la cadena ya había anunciado que Chenoa y Alejandro Vergara, actor de La Promesa, estarán al frente de la tradicional gala musical ¡Feliz 2027!, un formato que reunirá a cerca de un centenar de artistas nacionales e internacionales. La cantante regresa así a este especial cuatro años después y tras haber liderado las audiencias de las Campanadas con el tirón de Estopa, cuando los cantantes sustituyeron a última hora a Andreu Buenafuente y a la propia Silvia Abril. Para esta edición, la humorista catalana sí podrá finalmente tomarse las uvas frente a las cámaras de La 1, para desquitarse de la baja del año pasado.

Más allá del tirón televisivo y musical de los elegidos, el anuncio vuelve a poner el foco sobre el perfil ideológico de los rostros por los que apuesta la radiotelevisión pública bajo la actual etapa de gestión vinculada al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un contexto de intensa polarización política -con el anuncio producido en plena recta final de campaña electoral-, los tres protagonistas comparten una trayectoria pública con postulados de sintonía con el PSOE.

El caso más explícito es el de Jesús Vázquez, fichado este mismo año por TVE tras más de tres décadas en Mediaset para conducir espacios como el Benidorm Fest. El presentador gallego nunca ha ocultado su afinidad socialista: en el pasado formó parte activa de plataformas de apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero y, ya integrado en la pública, ha defendido públicamente a la cadena frente a las críticas de la oposición por su falta de pluralidad, además de sus ataques directos al PP.

Por su parte, Silvia Abril representa el humor ligado al entorno de El Terrat y Andreu Buenafuente, un espacio habitual en la parrilla de TVE -a través de La Revuelta-. Andreu Buenafuente también ha lanzado dardos satíricos sobre los casos de corrupción del PSOE, aunque de Silvia Abril no se puede decir lo mismo. Además, la humorista protagonizó en la pasada gala de los Goya una polémica escena por la que muchos católicos se sintieron ofendidos, cuando lamentó que cada vez fuese mayor el número de jóvenes interesados en la fe.

El perfil más blanco es sin duda el de Manuel Carrasco, que no milita en siglas concretas. Aunque el artista ha utilizado altavoces como Lo de Évole para denunciar frontalmente los discursos racistas y xenófobos de la extrema derecha y reivindicar la memoria obrera de España.