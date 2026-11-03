TVE premia a Chenoa con el Especial de Nochevieja tras el triunfo de unas Campanadas impulsadas por el tirón de Estopa

TVE ya tiene la mirada puesta en sus bazas para el cierre del año 2026, después de sus mensajes triunfalistas por los datos de audiencia de octubre gracias a trucos habituales de programación. La 1 ha decidido apostar de nuevo por Chenoa para ponerse al frente del tradicional Especial de Nochevieja, un movimiento con el que el ente público busca repetir la fórmula de éxito cosechada en las pasadas Campanadas, en las que la cantante contó con un motor que propulsó aquella victoria frente a Cristina Pedroche: el gancho popular indiscutible de Estopa (David y José Muñoz).

Las cifras obtenidas por La 1 en las Campanadas que dieron la bienvenida a 2026 y despidieron 2025 fueron espectaculares. La cadena pública arrasó en competencia directa, al reunir a 5.823.000 espectadores frente a la televisión, una cifra traducida en un 36,3% de cuota de pantalla. Unos registros de vértigo que situaron a la cadena en lo más alto de la noche más competitiva del año.

Sin embargo, la presencia de Estopa en la Puerta del Sol, incorporados al equipo de Chenoa, supuso un reclamo intergeneracional masivo que arrastró a millones de fieles a elegir la señal pública para las Campanadas, y eclipsó incluso en gran medida el papel de una cantante que, pese a ejercer de maestra de ceremonias, vio cómo el fervor popular se canalizaba hacia el carisma y la legión de seguidores de los autores de La raja de tu falda. Ahora, TVE vuelve a confiar en ella en un movimiento que premia directamente aquellas audiencias.

La polémica de Chenoa y el perro ‘robado’ en La 1

Este nuevo acuerdo entre TVE y Chenoa llega además rodeado de la inevitable estela mediática que ha acompañado a la cantante en los últimos tiempos. La trayectoria de Chenoa en la cadena pública no ha estado exenta de sobresaltos. Meses atrás, RTVE y la propia artista acapararon titulares a raíz de la intensa polémica en torno a su programa Dog House.

En aquel momento, una ciudadana canaria saltó a la palestra pública al asegurar con firmeza que Cloe, la perrita que la cantante había adoptado y con la que aparecía en antena, era en realidad Lola, su mascota desaparecida años atrás en Tenerife.

El caso, que trascendió a la comisaría de la Policía Nacional con una ampliación de denuncia, desató un enorme revuelo debido a la negativa a someter al animal a una prueba de ADN, mientras que la cadena blindó el expediente al asegurar que todos los papeles y permisos de adopción se encontraban completamente en regla. Además, la denunciante recibió una respuesta de Chenoa con un tono poco amable: «No te entra en la cabeza que no es tu perra».

Con este panorama a espaldas, Chenoa se prepara de nuevo para su puesta de largo en Nochevieja en la parrilla de TVE. Queda por ver si en esta gala la presentadora logra brillar con luz propia o si el éxito de la cadena dependerá de factores ajenos a su indiscutible soltura ante los micrófonos.

El fichaje de TVE llega tras su celebración por los datos de audiencia cosechados en octubre, tras los cuales todo han sido mensajes triunfalistas. Cabe recordar que la cadena pública se ha visto beneficiada, una vez más, por bazas con las que no pueden contar las privadas, entre ellas la complicidad de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno concedió a La 1 su primera entrevista en un programa de entretenimiento en plena campaña electoral y en horario de máxima audiencia. Su visita a La Revuelta resucitó al programa de David Broncano, donde pudo pronunciar un mitin en prime time, una fórmula repetida con la visita de Irene Montero y Gabriel Rufián. En este caso, la ex ministra de Igualdad protagonizó la visita más burda de un político al espacio, con un discurso más centrado en «follar» que en la vivienda.

A los casos puntuales de La Revuelta se han sumado en octubre otros ases, como la emisión del desfile militar del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, que siempre cuenta con la acogida masiva entre la audiencia, año tras año, o los partidos de fútbol de la Liga de Naciones.