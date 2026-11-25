Ferran Adrià es uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, pero alcanzar la cima de la gastronomía no siempre significó disfrutar de una situación económica privilegiada. El chef catalán ha sorprendido al hablar abiertamente de sus finanzas y recordar una etapa especialmente complicada de su trayectoria: «Vengo de una familia trabajadora y sé lo que es estar jodido. Del 84 al 98, cuando ya tenía tres estrellas Michelin, estaba medio arruinado». Una confesión que demuestra que el reconocimiento profesional y el éxito empresarial no siempre van de la mano.

Tres estrellas Michelin y dificultades económicas

En una entrevista, Ferran Adrià explicó que los primeros años de elBulli estuvieron marcados por importantes dificultades económicas. Aunque el restaurante consiguió convertirse en uno de los grandes referentes internacionales de la gastronomía, mantener un proyecto de semejante exigencia creativa suponía unos costes considerables.

El cocinero recordó que su situación financiera no mejoró automáticamente con los reconocimientos. De hecho, el establecimiento consiguió su tercera estrella Michelin en 1997, pero eso no significó que sus propietarios se enriquecieran. Según explicó, buena parte de los ingresos que obtuvo posteriormente no procedieron directamente del restaurante, sino de las actividades que desarrolló alrededor de su trabajo.

El secreto de su estabilidad económica

El chef también ha explicado por qué actualmente puede vivir tranquilamente sin depender de un trabajo diario. «Vivo de las rentas. Y ha sido porque he ahorrado y no me he comprado ni un barco ni un Ferrari», aseguró. Ferran Adrià reconoce que nunca ha sido una persona especialmente derrochadora y que sus principales gastos están relacionados con viajar y disfrutar de la gastronomía junto a su mujer.

Además, ha dejado claro que no quiere revelar cuánto dinero tiene en el banco, aunque sí considera que dispone de recursos suficientes para vivir holgadamente. Su filosofía económica se basa en evitar los gastos innecesarios y no confundir el éxito profesional con la obligación de exhibir un determinado nivel de vida.

De un joven trabajador a revolucionar la gastronomía

La trayectoria de Ferran Adrià comenzó lejos de los grandes restaurantes. Nacido en L’Hospitalet de Llobregat en 1962, creció en una familia trabajadora y empezó a acercarse al mundo de la hostelería siendo muy joven. En 1983 llegó a elBulli y, posteriormente, se convirtió en jefe de cocina y copropietario junto a Juli Soler.

Bajo su dirección, el establecimiento de Cala Montjoi, en Roses (Girona), alcanzó las tres estrellas Michelin y fue elegido en varias ocasiones el mejor restaurante del mundo por la lista The World’s 50 Best Restaurants. Finalmente, cerró sus puertas como restaurante en 2011 para transformarse en un proyecto dedicado a la investigación y la creatividad gastronómica.

Una lección sobre el dinero y el éxito

Actualmente, Ferran Adrià continúa trabajando en proyectos como elBulli1846 y Bullipedia, centrados en investigar, documentar y divulgar el conocimiento gastronómico. Su experiencia deja una conclusión que va más allá de la cocina, ya que alcanzar el éxito no garantiza una buena situación financiera si no existe una gestión adecuada de los recursos.

El cocinero ha demostrado que la fama, los premios y el reconocimiento internacional no tienen por qué traducirse en una vida de grandes lujos. Para él, la verdadera tranquilidad económica está en haber trabajado, ahorrar y poder disfrutar del futuro sin depender constantemente del dinero.