Los expertos en nutrición coinciden: a partir de los 50 años sólo tienes que añadir una cucharada de este ingrediente a tu café para perder grasa

A medida que cumplimos años, nuestra estructura muscular puede disminuir gradualmente y es frecuente que las personas reduzcan su actividad física. Pero esto es un error, pues debemos estar igual o más activos que hace años. Si no nos movemos, el gasto energético puede descender, incluso si los hábitos alimentarios permanecen inalterados. Además, las mujeres cuentan con cambios hormonales durante la menopausia a partir de los 45 años y ello afectar a la distribución de la grasa corporal, como consecuencia: se acumula grasa en la zona abdominal. Además de moverse hay trucos: añadir una cucharada de este ingrediente a tu café para perder grasa.

Según el medio eslovaco, Sita, una opción es incorporar semillas ricas en fibra a la dieta diaria. Si preparas café cada mañana, puede añadirle directamente una pequeña cantidad de una mezcla de semillas de sésamo, lino y chía previamente remojadas. No obstante, debes tener en cuenta que la bebida adquirirá una consistencia más espesa, ligeramente gelatinosa.

El ingrediente que debes añadir a tu café para perder grasa

Un café preparado de esta manera puede ser una forma de aumentar la ingesta de fibra y otros nutrientes. Si bien no es un remedio milagroso, la fibra favorece la regularidad intestinal y puede prolongar la sensación de saciedad, lo que podría ayudar indirectamente a controlar la ingesta total de alimentos y reducir la grasa.

La cafeína tiene un efecto estimulante y puede aumentar ligeramente el gasto energético a corto plazo. No todas las maneras de preparar café son iguales. Si es solo, sin azúcar, aporta una cantidad insignificante de calorías. Pero, claro, si añadimos azúcar, nata, jarabe aromatizado, caramelo o bien gran cantidad de leche entera, el café bajo en calorías las gana y entonces la bebida ya no es tan recomendable cada mañana o dos o tres tazas al día.

¿Puede el café ayudarnos a perder grasa?

Según el medio Sita, siempre que le añadamos semillas. Ahora bien, el café puede formar parte de una dieta para perder peso, pero no cabe esperar que sustituya a una alimentación equilibrada y al ejercicio regular.

El café es una bebida universal pero no sienta bien a todo el mundo. De hecho debe tomarse con moderación y determinadas personas, en especial con algún tipo de patología en riñones y relacionada con la salud mental, es mejor que no tomen o lo hagan bajo supervisión. Pues en muchos casos, puede incluso provocar nerviosismo, palpitaciones o malestar estomacal.

Cuánta cantidad de cafeína diaria podemos tomar

Sita menciona que organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) afirma que una ingesta total diaria de cafeína de hasta 400 miligramos, por lo general, no supone un riesgo para la salud de los adultos sanos. Una dosis única no debe superar los 200 miligramos aproximadamente.

Como hemos nombrado, hay determinados grupos de población que deben rebajar su dosis. Es el caso de las embarazadas y lactantes, que pueden tomar no más de 200 miligramos de cafeína al día. La EFSA también señala que el consumo de tan solo 100 miligramos poco antes de acostarse puede alterar el sueño de algunas personas.

Además debemos tener en cuenta que el contenido de cafeína varía considerablemente según el tipo de grano, el tamaño de la porción y el método de preparación. Un café de filtro grande puede contener mucha más cafeína que un espresso pequeño.

Receta con el ingrediente para el café que ayuda a reducir grasa

Café con una mezcla de tres semillas

Para preparar la mezcla, necesitarás:

1 cucharada de semillas de sésamo,

1 cucharada de semillas de lino,

1 cucharada de semillas de chía,

Sobre 100 ml de agua.

Preparación

Coloca las semillas en un recipiente pequeño con tapa, mézclalas y vierte el agua.

Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante unos 30 a 60 minutos.

Las semillas de chía y de lino comenzarán a absorber el agua y a adquirir una consistencia espesa, similar a un gel.

Mientras tanto, prepara aproximadamente 200 ml de café utilizando tu método preferido.

Añade de una a dos cucharaditas de la mezcla de semillas hidratadas a su café preparado.

Conserva la mezcla de semillas tapada en el refrigerador y prepárela en cantidades pequeñas.

Beneficios de las semillas en general

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, son ricas en fibra y minerales, como el calcio, el potasio, el hierro (interesante en dieta para la anemia), el zinc, el fósforo, el selenio y el magnesio. Contienen vitaminas del grupo B como la tiamina, niacina o los folatos, y es rico en vitamina E, y disponen de moléculas que tiene capacidad antioxidante y son propias del sésamo: la sesamina, la sesamolina y el sesamol.

Las de lino sirven principalmente para mejorar la salud digestiva, combatir el estreñimiento y cuidar el corazón, gracias a su alto contenido de fibra soluble, ácidos grasos omega-3 (ALA) y lignanos antioxidantes, en base a Clinica Mayo.