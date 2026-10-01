Ben Affleck, sin filtros sobre su nueva película para Netflix: «Utilicé la IA para muchas cosas»

El uso de la inteligencia artificial ha dejado de ser un tabú en Hollywood. Por más que algunos cineastas consagrados se hayan pronunciado en contra de dicha tecnología, como Guillermo del Toro o Christopher Nolan, a los líderes de la industria cada vez les cuesta menos hablar positivamente de la herramienta. Incluso, sincerarse sobre su uso. El último en hacerlo ha sido ni más ni menos que el actor y director Ben Affleck, quien acaba de explicar cómo en Animals, su última película para Netflix, ha utilizado la IA para «muchas cosas».

Affleck viene de reventar las audiencias de la «gran N roja» gracias a El botín, un thriller criminal que ha acumulado más de 130 millones de visualizaciones compartiendo pantalla con su amigo y socio de Artis Equity, Matt Damon. Aquella cinta dirigida por Joe Carnahan fue un completo éxito y ahora, la oscarizada estrella da un paso más allá con otra oscura historia donde aparecerá junto a Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun, entre otros.

La predisposición en la utilización de la inteligencia artificial por parte del actor de El indomable Will Hunting no resulta sorprendente, sobre todo si recordamos cómo en marzo del presente año, Affleck le vendió a Netflix su compañía de IA, InterPositive, por un valor que rondaba los 600 millones de dólares. Reservándose, por supuesto, un puesto como asesor dentro del uso de la herramienta en el ecosistema de la líder del streaming. Aunque en su momento fue muy claro con el objetivo de su empresa, detallando que esta buscaba «proteger la creatividad humana y a quienes la impulsan» y no sustituir a los trabajadores en la ejecución final de las ideas.

Ben Affleck ha utilizado la IA en «muchas cosas» en ‘Animales’

El origen de Interpositive se remonta a 2022, cuando, colaborando con ingenieros, investigadores y ejecutivos creativos, Affleck y su equipo fundaron una empresa de inteligencia artificial destinada a ayudar a los cineastas a crear sus películas y programas de forma rápida y eficiente «sin perder de vista el aspecto humano del proceso».

Durante el evento de Screentime de Bloomberg, donde también hemos conocido que Netflix prepara un estreno en cines gigantesco para Las guerreras k-pop 2, el actor habló sin tapujos sobre el uso de la tecnología regenerativa que había aplicado en Animales:

«Utilice (la IA) para muchas cosas en esa película. Me da un poco de reparo señalar cuáles son, o incluso hablar de ello, porque en mi trabajo intentamos fomentar la ilusión de la realidad, ¿no? Es como si fueras a un espectáculo de magia y el mago saliera y dijera: ‘Antes de empezar, quiero que sepan que hay otro conejo aquí debajo’».

No obstante, Affleck matizó la utilización de la inteligencia artificial en Animales, explicando que había sido un buen ejemplo de uso ético de la misma, ya que es una «película muy humana».

¿De qué trata ‘Animales’? ¿Cuándo se estrena?

Según la sinopsis oficial, la historia es la siguiente: «Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños; mientras luchan a contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger».

Animales llegará al catálogo de Netflix el próximo 9 de octubre.