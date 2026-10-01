Uñas marrón chocolate: la manicura que triunfa entre las madrileñas y otras tendencias del otoño 2026

Hay una señal inequívoca de que el otoño ha llegado a Madrid: los colores del verano empiezan a desaparecer de las uñas y los tonos más cálidos, elegantes y sofisticados ocupan su lugar. Esta temporada, además, la manicura apuesta por una belleza mucho más discreta. Menos adornos, menos diseños imposibles y más atención al color, la forma y el acabado. Entre todas las propuestas que llegan este otoño hay una que tiene especialmente fácil convertirse en la favorita de las madrileñas: la manicura chocolate. El marrón, en sus versiones más sofisticadas, se presenta como el nuevo imprescindible para las uñas de la temporada.

El marrón que sustituye al negro

No hablamos de cualquier marrón. La tendencia apuesta por tonos chocolate, espresso, café y cacao, preferiblemente con un acabado brillante que aporte profundidad al color. Después de varias temporadas en las que las manicuras han experimentado con cromados, colores neón, diseños gráficos y todo tipo de nail art, el otoño de 2026 mira hacia una estética mucho más elegante y sencilla. El resultado es una manicura que llama la atención precisamente porque no intenta llamar la atención.

El marrón chocolate tiene, además, una ventaja evidente: combina con prácticamente todo el armario otoñal. Queda perfecto con negro, gris, beige, denim y, por supuesto, con los tonos camel y granate que vuelven cada septiembre. Para las madrileñas, acostumbradas a pasar de la oficina a una cena o a un plan improvisado sin tiempo para cambiar de look, es también una opción muy práctica.

El rojo oscuro, el gran rival

El marrón no estará solo. El burdeos y el rojo cereza oscuro regresan cada otoño, pero esta temporada adquieren un acabado especialmente sofisticado.

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Son tonos profundos, intensos y muy favorecedores que funcionan especialmente bien cuando se llevan en uñas cortas y redondeadas. Para quienes consideran que el marrón es demasiado discreto, el rojo oscuro ofrece esa misma elegancia otoñal con un punto más de intensidad.

Las uñas ‘milky’ siguen siendo favoritas

Para quienes prefieren los tonos claros, hay una alternativa que continúa conquistando a las amantes de la manicura minimalista: las milky nails. Su secreto está en conseguir un acabado blanco, nude o rosado muy translúcido, como si se hubiera aplicado una fina capa de leche sobre la uña. El resultado es limpio, brillante y natural.

La manicura milky funciona especialmente bien con uñas almendradas, aunque también queda impecable en longitudes cortas. Y tiene otra ventaja: no pasa de moda fácilmente. Es la opción perfecta para quienes quieren unas manos cuidadas sin tener que preocuparse de que el color deje de combinar con su ropa.

La micro ‘french’ se tiñe de otoño

La manicura francesa tampoco desaparece, pero cambia de aspecto. Esta temporada se lleva en una versión mucho más fina y discreta: la micro french.

La diferencia está en la punta, que se reduce hasta convertirse prácticamente en una línea. Y aunque el blanco continúa siendo una opción, el otoño invita a experimentar con otros colores. Una base nude con una punta chocolate, burdeos, verde oliva o rojo cereza oscuro es suficiente para actualizar la manicura francesa sin renunciar a su elegancia.

La forma también importa

El color no es lo único que cambia. La manicura de este otoño apuesta por formas más naturales y fáciles de mantener. Las uñas almendradas siguen teniendo un papel protagonista, especialmente entre quienes quieren estilizar visualmente los dedos. Pero también gana terreno la cuadrada suave, una forma más corta y práctica que resulta perfecta para el día a día.

La tendencia se aleja así de las uñas excesivamente largas y apuesta por una longitud media o corta, perfectamente limada y con un acabado impecable. Y es que este otoño la manicura tiene mucho de lujo silencioso: no necesita ser espectacular para resultar sofisticada.