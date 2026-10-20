El velero de Ferrari capaz de volar sobre las olas a más de 100 kilómetros por hora y elevarse sobre el agua

Ferrari está acostumbrada a competir por la velocidad sobre el asfalto, pero ahora quiere demostrar de qué es capaz en un escenario completamente diferente: el océano. Su nuevo proyecto, el Hypersail, es un velero de competición diseñado para superar los 100 kilómetros por hora y elevarse sobre la superficie del agua gracias a una tecnología que reduce el contacto del casco con el mar. Con una estética futurista que recuerda a una nave espacial, esta embarcación de grandes dimensiones traslada la experiencia de ingeniería de la firma italiana al mundo de la navegación oceánica. El proyecto ha entrado en la fase final de construcción y Ferrari ya ha mostrado nuevas imágenes de su desarrollo, así como algunos detalles del sistema que permitirá controlar su vuelo sobre las olas.

Hypersail, el ambicioso proyecto de Ferrari para conquistar el océano

El Hypersail representa una nueva apuesta de Ferrari por llevar sus conocimientos técnicos más allá de los automóviles. Se trata de un monocasco de aproximadamente 30 metros de eslora concebido para competir en regatas oceánicas de alto nivel y alcanzar velocidades extraordinarias para una embarcación de estas características. Su diseño corre a cargo del arquitecto naval Guillaume Verdier, mientras que el navegante Giovanni Soldini está vinculado a la dirección deportiva del proyecto.

La gran diferencia respecto a un velero convencional está en su capacidad para navegar con el casco elevado sobre el agua. En lugar de desplazarse únicamente apoyado en el volumen sumergido de la embarcación, el Hypersail utiliza unas estructuras especiales que generan sustentación y permiten reducir la resistencia del agua. Esta solución, conocida como foiling, es una de las claves para conseguir velocidades que se acercan a las de un vehículo circulando por carretera.

La tecnología que permitirá al velero volar sobre las olas

Uno de los aspectos más llamativos del Hypersail es el sistema que hará posible mantener la embarcación elevada y estable durante la navegación. Ferrari ha desarrollado una arquitectura en la que trabajan conjuntamente los foils, la quilla y el timón, tres elementos fundamentales para controlar el equilibrio del barco y modular las fuerzas que actúan sobre él.

La compañía ha dado a conocer el sistema Flight Control, una tecnología automatizada que se encarga de gestionar el comportamiento de la embarcación cuando navega en modo de vuelo. Su función consiste en controlar y optimizar el trimado, es decir, la posición y orientación del barco respecto al agua, para mantener la estabilidad y aprovechar al máximo sus prestaciones.

Este control resulta especialmente importante cuando se navega a velocidades elevadas. Una embarcación que se eleva sobre el agua debe responder con precisión a los cambios en las condiciones del mar, ya que cualquier variación puede afectar a su equilibrio. Por eso, el diseño de los apéndices y su capacidad para regular la sustentación son esenciales para el funcionamiento del Hypersail.

Los materiales también desempeñan un papel determinante. El casco está fabricado con varias capas de fibra de carbono, una solución que permite combinar ligereza y resistencia estructural. Además de contribuir a reducir el peso, esta construcción ayuda a limitar las deformaciones provocadas por las fuerzas que soporta el barco durante la navegación. De este modo, los sistemas de control pueden actuar con mayor precisión sobre los distintos elementos de la embarcación.

Un diseño futurista y una construcción en su fase final

Las primeras imágenes del Hypersail muestran una embarcación con una apariencia muy distinta a la de los veleros tradicionales. Sus dimensiones, sus líneas aerodinámicas y la combinación de soluciones técnicas hacen que recuerde más a un prototipo de competición o a una nave espacial que a un barco convencional.

El proyecto ha avanzado hasta una etapa decisiva. Según la información difundida por Ferrari el 16 de octubre, el casco ya está pintado y la decoración exterior está terminada. Los apéndices necesarios para controlar la navegación también se encuentran en el proceso de desarrollo, por lo que el equipo puede avanzar hacia la siguiente fase operativa.

La construcción del Hypersail se está llevando a cabo en Italia, donde los equipos trabajan en la integración de sus diferentes sistemas. Antes de competir, el velero deberá afrontar las comprobaciones técnicas y las pruebas necesarias para evaluar su comportamiento real en el agua. La transición entre la navegación convencional y el momento en que el casco comienza a elevarse será uno de los puntos más delicados de su funcionamiento.