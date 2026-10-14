Este es el superyate de 55 metros y 40 millones de euros que sigue exprimiendo el verano en Ibiza en pleno octubre

El lujo también puede navegar y el Kahalani es uno de esos superyates capaces de convertir cualquier paisaje del Mediterráneo en un escenario todavía más exclusivo. Esta espectacular embarcación de 55 metros de eslora ha vuelto a llamar la atención durante su paso por Ibiza, donde el tamaño, el diseño y el despliegue de comodidades no han pasado desapercibidos. Construido por el prestigioso astillero neerlandés Feadship en 2010, el Kahalani salió al mercado con un precio de 39,75 millones de euros y ofrece espacio para 11 huéspedes distribuidos en seis camarotes. Su nombre, de origen hawaiano, significa lugar celestial o lugar en el cielo, una denominación que encaja con una embarcación concebida para disfrutar del mar con todas las comodidades posibles.

55 metros de lujo sobre el Mediterráneo

El Kahalani alcanza los 55,05 metros de longitud y tiene una manga de 10,30 metros. Su diseño exterior corrió a cargo de Feadship De Voogt Naval Architects, mientras que el interior fue diseñado por Rémi Tessier, responsable de una estética que combina acabados claros y oscuros con un estilo contemporáneo. La embarcación recibió, además, un ShowBoats Design Award en 2011 por su diseño interior.

El superyate está construido para ofrecer una experiencia de navegación de alto nivel, pero también para que sus pasajeros puedan disfrutar de largas estancias a bordo. Cuenta con una autonomía aproximada de 4.500 millas náuticas y puede alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos gracias a sus dos motores Caterpillar 3512B.

Seis camarotes para 11 pasajeros

Uno de los grandes atractivos del Kahalani está en su distribución interior. El yate dispone de seis camarotes con capacidad para alojar a 11 personas, atendidas por una tripulación que puede llegar a estar formada por 13 profesionales.

La amplitud es uno de sus puntos fuertes. La embarcación cuenta con dos grandes salones y destaca especialmente el situado en la cubierta de mando, que ocupa toda la manga del barco. El diseño interior apuesta por líneas limpias y una combinación de materiales y tonalidades que busca mantener una apariencia elegante sin recargar los espacios.

Jacuzzi, bar y comedor al aire libre

El exterior está pensado para pasar buena parte del día disfrutando del Mediterráneo. En la cubierta superior, el Kahalani dispone de una zona de solárium equipada con jacuzzi, tumbonas y un bar completo. También incorpora un comedor protegido con capacidad para 12 personas.

La cubierta de mando cuenta además con una zona de comedor interior y exterior alrededor de una gran mesa circular para 12 comensales. Las puertas correderas de cristal permiten abrir completamente el espacio y conectar el interior con la cubierta.

Entre sus equipamientos también se encuentran sistemas de estabilización tanto fondeado como durante la navegación, aire acondicionado, conexión wifi, televisión y una embarcación auxiliar para desplazamientos desde el superyate hasta la costa.

Casi 40 millones de euros

El precio de venta del Kahalani se situó en 39,75 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los grandes superyates disponibles en el mercado internacional. La embarcación fue construida en 2010 y, según la información de Feadship, fue el primer Feadship completamente nuevo encargado por un propietario que ya había tenido anteriormente un yate del astillero.

Su paso por Ibiza no es, además, una excepción dentro de su historial de navegación por las Baleares. Los registros de seguimiento marítimo muestran que el Kahalani ha realizado escalas recientes en Ibiza, Palma de Mallorca y otros puertos del Mediterráneo español durante 2026.