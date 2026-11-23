La historia de amor de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores se ha terminado y es que la pareja ha decidido romper su relación y tomar caminos separados. La modelo y el entrenador del Deportivo Alavés, que protagonizaron uno de los romances más inesperados de finales de 2025, habrían decidido tomar caminos separados después de cerca de un año de relación. Una noticia que sorprende especialmente por la discreción con la que ambos han intentado llevar su vida sentimental y por las muestras de complicidad que habían compartido durante estos meses.

Su noviazgo salió a la luz cuando Blanca decidió abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartir en sus redes sociales varias imágenes junto al técnico a finales del pasado año. La actriz acompañó aquella publicación con una declaración que dejaba poco lugar a las dudas sobre lo especial que había sido para ella el comienzo de esta historia: «Lo mejor de mi año, sin duda, tú». No era solo una presentación pública de su pareja, sino también una muestra de la ilusión con la que afrontaba esta nueva etapa. Además, las imágenes permitían ver la buena sintonía que existía entre sus respectivos entornos familiares, con momentos compartidos junto a Lucía Rivera, hija de la modelo.

La noticia de la separación se ha conocido en el programa presentado por Sonsoles Ónega y, posteriormente, Vanitatis ha aportado nuevos detalles sobre el momento en el que se habría producido. Según la información trasladada, la ruptura no sería reciente, sino que habría tenido lugar hace aproximadamente un mes. En el espacio televisivo también se ha apuntado al posible desgaste de la relación como uno de los motivos que podrían haber precipitado el final, aunque no existe una explicación confirmada por parte de sus protagonistas.

Lo cierto es que en las últimas semanas apenas se habían dejado ver juntos públicamente, algo que ahora cobra otra dimensión a la luz de esta información. La pareja había conseguido mantener su relación alejada de una exposición constante, aunque sus apariciones y publicaciones en redes sociales habían permitido conocer algunos detalles de su historia. Por el momento, ni Blanca Romero ni Quique Sánchez Flores han querido pronunciarse sobre esta supuesta ruptura, por lo que habrá que esperar para saber si alguno de los dos decide romper el silencio y aclarar cómo se encuentra realmente su situación sentimental.