Cuando parecía que Netflix ya había mostrado todas sus cartas en lo que a la ficción española se refiere, Ramón Campos, creador de Fariña, asume la producción ejecutiva de una miniserie que lidera sin rival el ranking del top 10 de la «gran N roja». Nos referimos al thriller basado en hechos reales, El crimen de Pazos. Un proyecto de Bambú Producciones (El caso Asunta, Rondallas) de sólo tres episodios que vas a devorar desde el primer capítulo.

Protagonizada por Tristán Ulloa, quien últimamente ha sido un intérprete fetiche para el terminal con participaciones en productos originales del mismo, como son El caso Asunta, La viuda negra, Berlín y la dama del armiño. Disponible desde el pasado 13 de noviembre, el reparto se completa con Carlos Blanco, Fer Fraga, Miguel Borines, Verónica Sánchez y Edu Soto, entre otros.

La dirección corre a cargo de Carlos Sedes, responsable de la realización de la mayoría de series que hemos mencionado, y el guion ha sido escrito por el propio Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira.

‘El crimen de Pazos’: la historia real que sacude a la audiencia de Netflix

La sinopsis oficial compartida por el estudio es la siguiente: «En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?».

Bambu Producciones es un sello internacional de referencia que, desde el 2008, lleva produciendo series de éxito tanto para el apartado televisivo como para las plataformas. Ahí están Las chicas del cable, documentales como El caso Alcàsser o, por ejemplo, la cinta de terror Malasaña 32.

Un éxito mundial para Netflix

El crimen de Pazos no sólo está brillando entre nuestras fronteras, también es una de las series de habla no inglesa más vistas de la compañía, con 6 millones de horas vistas y entrando en el top 10 de 14 países. Esta es la lista actual del contenido más viral de la marca: