Marc Márquez vuelve a hacer historia. El piloto español se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por octava vez y ha sumado así su décimo título mundial de motociclismo, un nuevo hito que agranda todavía más una trayectoria ya legendaria. El catalán ha conseguido hacerse con el campeonato este domingo, 22 de noviembre, en el Gran Premio de Portugal, disputado en el circuito de Portimão. Aunque ha cruzado la línea de meta en octava posición, el resultado ha sido suficiente para asegurarse matemáticamente el título a falta de una última carrera. Una jornada histórica que ha celebrado por todo lo alto y en la que ha contado con el apoyo de las personas más importantes de su vida, entre ellas su novia, Gemma Pinto.

La pareja ha protagonizado algunas de las imágenes más románticas y espontáneas de la celebración. Todavía vestido con el mono de competición y con la emoción del campeonato a flor de piel, Márquez se ha fundido en un beso con Gemma, que ha seguido la carrera desde el circuito portugués y no ha querido perderse un momento tan especial. Con una camiseta roja de Ducati, la influencer ha posado junto a su chico sosteniendo el trofeo de campeón, mientras ambos inmortalizaban una victoria que también supone el cierre de una etapa especialmente exigente para el piloto. Entre abrazos, risas y fotografías, los dos han compartido la alegría de un triunfo que llega después de una temporada en la que el de Cervera ha tenido que demostrar, una vez más, que su ambición no tiene límites.

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Y es que el camino hasta este décimo Mundial no ha sido precisamente sencillo. Marc Márquez ha conseguido remontar una desventaja de 102 puntos para recuperar el trono de MotoGP, una hazaña que refleja la dimensión de su regreso a lo más alto. El piloto ha vuelto a imponerse después de años marcados por las lesiones, las caídas y las dificultades deportivas que llegaron a poner en duda su futuro en la competición. Su salida de Honda y su posterior llegada a Ducati marcaron un punto de inflexión en una carrera que parecía necesitar un nuevo impulso. Ahora, con este octavo título en la categoría reina, ha demostrado que todavía tiene mucho que decir sobre la moto.

La celebración ha tenido también un componente familiar. Sus padres, Julià Márquez y Roser Alentà, han estado junto a él en Portimão para acompañarle en una de las jornadas más importantes de su trayectoria. Ambos han posado con su hijo y han compartido la emoción de un éxito que también han vivido de cerca durante los años más complicados. Las fotografías familiares han dejado constancia de la felicidad de los Márquez, que han vuelto a reunirse alrededor de un nuevo campeonato.

Gemma Pinto, su gran apoyo en los momentos más difíciles

Desde que hicieron pública su relación en 2023, Marc Márquez y Gemma Pinto han compartido tanto los momentos felices como las etapas más complicadas del piloto. La influencer catalana, de 29 años, ha estado a su lado durante su difícil recuperación de la lesión en el brazo derecho, su salida de Honda y su regreso a lo más alto con Ducati. También celebró con él el título conseguido el año pasado en Motegi y ahora ha vuelto a acompañarle en una jornada histórica: la conquista de su décimo Mundial.

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Además de los besos y las fotografías junto al trofeo, Gemma ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la celebración al hablar de sus próximos planes. En una intervención en DAZN, ha explicado que hasta ahora no habían podido organizar unas vacaciones porque Márquez estaba completamente centrado en el campeonato: «Marc me dijo que hasta que no pasara lo que tenía que pasar, no se podía hablar de vacaciones», ha contado entre risas. «A partir de ahora ya podremos empezar a hablar, a ver si se puede hacer algo», ha añadido. El piloto todavía tiene una última cita, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el próximo 29 de noviembre, aunque ya podrá afrontarla con la tranquilidad de haber recuperado la corona.