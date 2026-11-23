El futuro de las pensiones es una de las cuestiones que más preocupan a los españoles, sobre todo en la actualidad, con las elecciones generales del 29-N a la vuelta de la esquina. Antonio Resines, una de las caras más conocidas en el mundo de la interpretación, habló de su propia jubilación en el podcast de La Pija y la Quinqui.

Además de hablar sobre el retiro, el trío conversó también sobre otros temas, como la relevancia de poner denuncias y de ducharse después de una pachanga con amigos. Durante la charla distendida, ambos presentadores y el invitado debatieron sobre la vida laboral de Resines, que percibe el cobro de su pensión de jubilación con trabajos como autónomo.

Cómo se combina la jubilación con el trabajo por cuenta propia

El que diera vida al papel de Diego Serrano, uno de los personajes más populares de la televisión española, señaló que esto es posible gracias al Estatuto del Artista, una legislación que entró en vigor en 2023 en pos de «dignificar la situación profesional de las personas creadoras, artistas y otras personas trabajadoras de la cultura» y que permite compatibilizar la jubilación con la actividad artística.

Bien entrada la entrevista, el actor aportó más luz sobre la posibilidad de cotizar por varias vías a lo largo de una carrera profesional y cobrar más de una pensión. Aseguró que él cuenta con dos pagas y detalló cómo se ejecuta este sistema: «Esto no se dice casi nunca. Si cotizas durante 15 años como autónomo y otros como trabajador por cuenta ajena, tienes derecho a cobrar hasta dos pensiones, hasta que llegas a un tope. Pero nadie cobra más de 2.300 euros, más o menos».

Cómo cotizar por varias vías

Al contrario de lo que se cree, cotizar por varios regímenes de la Seguridad Social es algo habitual y extendido. Por citar un ejemplo, esto sucede cuando un trabajador pasa del Régimen General al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es decir, cuando pasa de un contrato por cuenta ajena, trabajando para una empresa u otra persona, a trabajar como autónomo.

En estas situaciones, se puede acceder a varias pensiones siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Uno de los principales requisitos es el lapso contributivo, que requiere haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben haberse acumulado dentro de los 15 años previos a la jubilación. O lo que es lo mismo: un trabajador puede cobrar una doble pensión si pasa de trabajar por cuenta ajena a hacerlo por cuenta propia hasta 13 años antes de jubilarse.

Asimismo, el Instituto de Pensiones de BBVA aclara que:

Es obligatorio estar dado de alta o semejante al alta en cada régimen a la hora de solicitar la jubilación.

o semejante al alta en cada régimen a la hora de solicitar la jubilación. En caso de no estar dado de alta en ambos regímenes, se debe justificar que se han cotizado un mínimo de 15 años de forma solapada entre ambas vías.

No obstante, si un trabajador no cumple las condiciones para tener derecho a percibir dos pensiones, su jubilación se designará al régimen en el que esté cotizando cuando se solicite. En caso de no alcanzar los años cotizados, se acudirá al régimen en el que haya cotizado anteriormente, siempre que este sí cumpla con las obligaciones. En el caso de que tampoco cumpla, la jubilación se establecerá en base al régimen en el que el trabajador acumule más años cotizados.