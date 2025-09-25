Antonio Resines dice esto de las pensiones en España y se lía la mundial: «Un idiota»

El sistema de pensiones tal y como lo conocemos peligra a corto plazo ante las dificultades para sostener las ‘nóminas’ del incremento de jubilados que se espera en los próximos años. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, será sometido a un fuerte estrés en los próximos meses y eso supondrá un difícil examen para un país habituado a vivir con fuertes tasas de paro y con una natalidad a la baja. El actor Antonio Resines ha hecho una valoración sobre las pensiones y ha liado la mundial en las redes sociales.

El futuro de las pensiones es un tema controvertido en España por las dificultades del sistema para poder sostener a los millones de jubilados que están por llegar. La generación del baby boom, que son los nacidos entre 1958 y 1975, está a las puertas de la llegada a la jubilación y eso supone un reto para el Gobierno, que sigue aumentando año a año la cuota a los ahora 9,4 millones de pensionistas. Todo mientras mes a mes más ciudadanos solicitan una pensión contributiva por jubilación.

Con el objetivo de poder hacer viable el sistema, en los últimos años se han tomado medidas para mantener al máximo número de trabajadores cotizando en la Seguridad Social. Por ello, se está bonificando a las personas que alargan la llegada a la jubilación y penalizando a las personas que optan por la jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria. Todo ello a la espera de la medida estrella por parte de la Seguridad Social, que podría volver a retrasar la edad de jubilación a más de los 67 años después de 2027.

Antonio Resines y las pensiones

Antonio Resines se ha hecho viral por unas declaraciones realizadas el pasado mes de febrero en La Sexta sobre las pensiones. El actor, siempre cercano a la izquierda, ha venido en los últimos meses acaparando portadas por sus críticas a las últimas políticas llevadas a cabo por Pedro Sánchez y su Gobierno a la deriva. En esta ocasión, Resines se ha hecho viral por hablar sobre las pensiones y provocar la indignación de muchos ciudadanos.

«Queridos niños, yo cobro la pensión, que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo», comienza diciendo durante su intervención. «He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma, y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales, etc. ¿Ha quedado claro?», cuenta.

«Que me venga a mí un idiota a decir que lo de las pensiones… Otra cosa es que discutamos que se pueda mejorar. Como a ellos no les va a llegar, según estos anormales, pues no hay que pagarlas», dice en un tono que no ha gustado a muchos usuarios de las redes sociales.

«Queridos niños, yo he pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos…» «Que me venga a mí un idiota a decirme que lo de las pensiones…. Según estos anormales no hay que pagarlas…» Antonio Resines 👇 pic.twitter.com/y3QQI9Jsmp — ferna.d (@ferna1_diez) September 23, 2025

Indignación entre los usuarios

Estas palabras de Antonio Resines han provocado una gran polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios se han manifestado. «Pero es un sistema de reparto: has pagado para mantener a los pensionistas que lo eran mientras trabajabas. Ahora te tienen que mantener los actuales trabajadores, pero cada vez hay menos. Lo que haces es criticar el sistema, que está quebrado. Pero a ver quién le quita el cascabel al gato», dice un ciudadano.

«Hay que empezar a olvidarse de que los pensionistas entiendan la estafa piramidal que es el sistema de pensiones actual», cuenta otro. «El sistema de pensiones solo era válido cuando trabajaba más gente que la que se jubilaba. Actualmente sucede al revés, por lo que es 100% insostenible en el tiempo», dice otra persona sobre lo que es el verdadero problema con respecto a las pensiones.