El próximo año 2027 llega con una subida de pensiones que afectará a los más de seis millones de españoles que en España son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación. El próximo 27 de noviembre se conocerá el dato oficial del incremento una vez que se haga público el dato adelantado de la inflación correspondiente al mes de noviembre. Funcas ya ha predicho que la subida podría ser de un 3,6%. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones para los jubilados españoles.

A partir del 1 de enero, la nómina de los jubilados españoles se incrementará una media de 50 euros con la nueva subida de las pensiones que se confirmará en el congreso con el inicio del nuevo curso político, que todo apunta a que comenzará 2027 con novedades ante las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre con el Partido Popular y Vox como grandes favoritos para formar un gobierno de coalición a partir del mes de diciembre.

Y esto es más motivo para que se mantenga la nueva subida de las pensiones conforme dicta el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que deja claro que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». Para ello se coge la media del IPC anual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Así quedaría la tabla de las pensiones en 2027

El porcentaje exacto de subida de las pensiones se conocerá el próximo 27 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato preliminar de la inflación de noviembre, que es el último mes para hacer la media de la inflación anual. No obstante, el dato de noviembre es un avance y deberá ser confirmado el 15 de diciembre, según el calendario previsto por el instituto estadístico. Esta será la fecha cuando se haga oficial la subida de las pensiones que, según predijo hace unos días Funcas, será del 3,6%.

Así que esta cantidad es la que subirán las pensiones de jubilación en 2027. Si cogemos la media total de 1.577,6 euros fijada en el mes de octubre, el incremento de la media llegará hasta los 1.634,39 euros. La pensión media procedente del Régimen General, que en octubre fue de 1.735,9 euros, pasaría a ser de 1.798,39 euros. Con este incremento, la pensión media procedente del RETA ascendería hasta una media de 1.101,79 que recibirían los autónomos jubilados.

Por lo que respecta a la pensión máxima, que está fijada en 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas (47.034,40 euros anuales), también subirá incluso por encima del 3,6% del resto de las pensiones, ya que se le aplica por ley otro incremento del 0,15 hasta llegar a los 3.480,70 euros, que supone un incremento de más de 100 euros al mes para los jubilados que durante su carrera cotizaran por la base máxima.

De cara al próximo año 2027, también se espera una subida de las pensiones mínimas de jubilación, que crecerán por encima incluso del IPC. Actualmente, las pensiones mínimas de jubilación para una persona de 65 años son las siguientes: